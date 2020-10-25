Общество 10 минут назад

Киев занял 87 место в рейтинге лучших городов мира

Украинская столица поднялась в этом рейтинге на 52 пункта

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Столица Украины Киев занял 87 место в рейтинге лучших городов мира.

При этом по сравнению с прошлым годом крупнейший украинский город поднялся на 52 пункта, следует из рейтинга The World's best cities.

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Указано, что в 2019 году Киев занял 139 место в этом рейтинге.

"Киев, столица Украины, возможно, не первая европейская столица, которая приходит в голову, но одна из самых ярких. Город — живая энциклопедия истории славянской культуры, которому 1 500 лет, (Киев) такой же красочный и яркий, как его национальный флаг, со зданиями, раскрашенными как украинские писанки, и горизонтами, увенчанными золотыми куполами, которые блестят на холмах у реки Днепр", — говорится в описании города.

В то же время в тройку лидеров рейтинга, как и в прошлом году, вошли Лондон, Нью-Йорк и Париж. Причем британская столица возглавляет рейтинг шестой год подряд.

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Как сообщалось, в Киеве самое большое в Европе количество небоскребов. В то же время в мировом рейтинге украинская столица оказалась на 8 месте.

На первом расположился Нью-Йорк (6 097 небоскребов), на втором — Торонто (2 393), на третьем — Дубай (1 574).

Напомним, в середине апреля 2020 года Киев из-за задымления в связи с пожарами в Чернобыльской зоне возглавил список городов мира с самым загрязненным воздухом.

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