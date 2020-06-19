Киевские пляжи уже открыли для купания — Кличко

В Киеве городские пляжи уже открыли для купания. Об этом сегодня, 19 июня, в ходе брифинга сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

По словам мэра, состояние воды проверяла Госпродпотребслужба.

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"Городские пляжи открыли для купания. В этом году паспорта готовности получили 12 пляжей и 20 зон отдыха без купания. Какие именно — можно ознакомиться на сайте коммунального предприятия "Плесо". Госпродпотребслужба провела лабораторные исследования воды. Проверили и качество питьевой воды в фонтанчиках на пляжах", — рассказал Кличко.

Он отметил, что киевские пляжи становятся и более доступными для людей с инвалидностью.

Так, на восьми из них размещены специальные кресла-амфибии, а персонал знает, как помогать гражданам с инвалидностью.

Кроме этого, на каждом сертифицированном пляже работают спасательные посты.

"Помните, в прошлом году говорили, что город завозит песок с Багам? И многие поверили. Это хорошо, что песок из Днепра так выглядит! На пляжах столицы его просеивают с помощью специальных машин, которые закупил город", — сообщил Кличко.

При этом, городской голова подчеркнул, что открытие пляжей — это очередной тест на сознание для киевлян.

"Коронавирус никуда не делся. И на пляжах тоже надо соблюдать элементарные правила безопасности — социальная дистанция, санитайзер", — напомнил Кличко.

Мэр добавил, что в этом году выросло количество киевских пляжей, получивших международную награду "Голубой флаг".

Это значит, что они соответствуют более 30-ти критериям качества и безопасности. Вчера такой "Голубой флаг" подняли на пляже "Троещина", — подытожил Кличко.

Ранее мэр заявлял, что городские пляжи были открыты только как прибрежные зоны отдыха, купаться на них было запрещено.

Напомним, пляжный сезон в Киеве планировали открыть 1 июня. Также сообщалось, что Минздрав разрешит работать пляжам, несмотря на пандемию.