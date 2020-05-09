Страхование и финуслуги 40 минут назад

Клиенты страховых компаний нажаловались в Нацкомфинуслуг почти на 55 млн грн

Наибольшее количество обращений в Нацкомфинуслуг поступило на действия четырех страховых компаний: АСКА, "Ю.Ес.Ай", "Омега" и "Оранта"

Клиенты страховых компаний нажаловались в Нацкомфинуслуг почти на 55 млн грн Клиенты страховых компаний нажаловались в Нацкомфинуслуг почти на 55 млн грн
Фото: АФІ

С 1 октября 2019 года по 31 марта 2020 года в Национальную комиссию по госрегулированию сферы рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) поступило 2 тысячи 264 обращения от физических и юридических лиц на действия страховых компаний.

Как сообщает пресс-служба регулятора, за отчетный период из общего количества жалобами по сути признаны 1 тысяча 951 обращение.

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По результатам рассмотрения жалоб составлено 44 распоряжения Нацкомфинуслуг, 64 акта, а также произведена дополнительная выплата на сумму 25,44 млн грн.

Общая сумма выплат страхового возмещения по результатам рассмотрения обращений составила 54,52 млн грн.

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Наибольшее количество обращений в Нацкомфинуслуг поступило на действия УАСК АСКА (159 обращений в том числе, 131 по сути), СК "Ю.Ес.Ай" (141 обращение, 119 по сути), СК "Омега" (96 обращений, 79 по сути), и НАСК "Оранта" (92 обращения, 78 по сути)

По действиям этих страховых компаний составлено 13 распоряжений, 17 актов, выплата страхового возмещения составила 35,88 млн грн.

В Нацкомфинуслуг отмечают, что за отчетный период количество обращений более, чем в два раза превышает средний показатель обращений.

Средний показатель обращений рассчитывается как соотношение общего количества обращений относительно ненадлежащего выполнения страховыми компаниями своих обязательств с количеством страховых компаний, по которым поступили такие обращения (62).

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Средний показатель обращений рассчитывается в последние шесть календарных месяцев.

При расчете среднего показателя обращений не учитываются обращения по поводу действий страховых компаний, у которых аннулированы (отозваны) лицензии на право осуществления деятельности по предоставлению финансовых услуг и/или страховая компания исключена из Госреестра финансовых учреждений.

Напомним, в начале апреля стало известно, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг предложила законодательно закрепить право граждан дистанционно, то есть, без посещения страховой компании, подать заявление на выплату.

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