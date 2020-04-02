Нацкомфинуслуг хочет упростить во время карантина порядок страховых выплат

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) предлагает законодательно закрепить право граждан дистанционно, то есть, без посещения страховой компании, подать заявление на выплату.

Об этом сообщил член Нацкомфинуслуг Александр Залетов, передает "Интерфакс-Украина".

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"Учитывая тот факт, что страховые компании являются частью критической инфраструктуры, то есть, должны обеспечивать в полном объеме выполнение обязательств по договорам страхования и перестрахования, а также с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, Нацкомфинуслуг разработала соответствующие изменения в законодательство, направленные на упрощение порядка страховых выплат гражданам", — отметил он.

По его словам, в частности, начисление застрахованным сумм страховых выплат, страховых возмещений, выкупных сумм или их частей по договорам страхования предлагается осуществлять на основании соответствующего заявления по форме, установленной таким страховщиком с учетом требований законодательства, поданной страховщику в срок и в порядке, определенных договором или актами законодательства.

Кроме того, предлагается предоставить возможность страховщикам осуществлять выплаты на основании не только оригиналов документов, но и их копий, в порядке установленном непосредственно страховщиком с момента опубликования на его сайте.

Залетов пояснил, что действующее законодательство устанавливает, что страховщики для осуществления страховых выплат, например, при болезни или несчастном случае должны получить от застрахованных исключительно оригиналы таких документов, как направление, рецепты, выписки с назначениями врача из истории болезни или амбулаторной карты и тому подобное.

Однако, такая ситуация приводит к дополнительным трудностям для застрахованных, поскольку они не всегда могут предоставить страховой компании оригиналы таких медицинских документов, а в условиях карантина это становится практически невозможным, отметил Залетов.

Принятие указанных изменений, по мнению члена Нацкомфинуслуг, обеспечит возможность дистанционной подачи гражданами заявления на страховую выплату, позволит уменьшить бюрократическую нагрузку при осуществлении страховых выплат населению и сократить сроки осуществления страховщиками таких выплат, что особенно важно не только в период карантина, но и в дальнейшем для клиентоориентированого развития страхового рынка.

Он также сообщил, что за 2019 год страховые компании урегулировали свыше 3 млн обращений граждан и предприятий в связи с наступлением страховых случаев, что на 6,3% или на 181,4 тысяч обращений больше, чем за 2018 год.

При этом, размер валовых страховых выплат составил 14,3 млрд грн, что на 11,5% или 1,5 млрд грн больше, чем годом ранее.

Залетов добавил, что ежемесячно отечественные страховщики урегулируют более 220 тысяч обращений граждан в связи с болезнями и несчастными случаями в рамках страхования жизни, здоровья и трудоспособности, около 25 тысяч обращений в связи с угонами, противоправными действиями третьих лиц и повреждениями в результате ДТП в рамках автомобильного страхования, а также около 5 тысяч обращений в связи с пожарами и стихией в рамках страхования имущества.

Эти страховые выплаты осуществляются после сбора необходимых документов.

Напомним, Кабинет Министров увеличил на 11% размер ежемесячных страховых выплат пострадавшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности, и лицам, имеющим право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.