Коммерческие банки увеличили спрос на процентный своп с НБУ

Сегодня, 15 июля, состоялся второй аукцион своп процентной ставки, в котором приняли приняли семь банков, а общий объем заявок составил 2,49 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба Нацбанка, из них были удовлетворены заявки пяти банков на 410 млн грн.

Средневзвешенная фиксированная процентная ставка, предложенная этими банками в обмен на плавающую ставку, определяется в зависимости от значений индекса UONIA, составляла 6,5%, как и во время первого аукциона.

"Новые инструменты, введенные Национальным банком для развития кредитования и долгосрочных инвестиций, пользуются все большим спросом среди банков. Во время второго аукциона своп процентной ставки выросло как количество участников, так и объемы сделок. Это хороший сигнал, свидетельствующий, что банки строят долгосрочные планы и готовы поддерживать экономику не только "короткими" деньгами", — отметил заместитель председателя Национального банка Олег Чурий.

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Следующий аукцион своп процентной ставки планируется провести в августе.

Первый аукцион своп процентной ставки состоялся 2 июля 2020 года. Участие в нем приняли четыре банка. Общий объем заявок составил 1,38 млрд грн. Из них были удовлетворены заявки двух банков на 20 млн грн.

Средневзвешенная фиксированная процентная ставка, предложенная этими банками в обмен на плавающую ставку, определяется в зависимости от значений индекса UONIA, составляла 6,5%.

Напомним, Национальный банк Украины утвердил Положение о проведении на межбанковском рынке операций своп процентной ставки, что открывает путь к внедрению нового инструмента, который позволит оживить долгосрочное банковское кредитование.

Ранее в НБУ заявили, что банковские ставки по кредитам реагируют на смягчение монетарной политики.

Снижение учетной ставки в условиях макрофинансовой стабильности и замедление инфляции способствовало ощутимому удешевлению гривневых кредитов для бизнеса за IV квартал 2019 года на 2,4 процентных пункта до 15,7% годовых и до 15% годовых на середину февраля 2020 года.