"Конституция — вечна, коронавирус — временный": судья Львова оправдал нарушителя карантина

Судья Лычаковского районного суда Львова Сергей Гирич отказался выписывать штраф местному жителю, задержанному за "нарушение режима карантина" прямо на городской улице, часть которой полицейские "на глазок" определили как сквер.

При этом судья прямо в решении процитировал как Конституцию и законы Украины, так и знаменитую фразу австрийского императора Фердинанда, следует из постановления в Едином реестре судебных дел.

"С учетом приведенного, судья уверен, что Конституция — вечна, а карантин — временный, потому соглашается с высказыванием австрийского императора Фердинанда 1 "Fiat justitia et pereat mundus" ("Пусть торжествует справедливость, даже если от этого погибнет мир")", — написал судья в тексте решения.

Указано, что в ходе судебного заседания были приведены и подтверждены видеофиксацией данные, как 3 жителя Львова, находясь на площадке возле магазина "Ева" и кафе "VIOLIN coffee" по улице Пасичной, общались, соблюдая безопасную дистанцию.

В то же время сотрудники Нацполиции составили протокол по статье 44-3 КоАП "Нарушение правил карантина людей" за нахождение во время карантина больше двух лиц в сквере либо парке. При этом полицейские посчитали "сквером" часть улицы, на которой вдоль тротуаров находились лавочки и зеленые насаждения.

Судья же такую аргументацию полицейских отверг, напомнив про существующие утвержденные перечни скверов и парковых зон, куда часть улицы Пасичной не включена.

"Отнесение сотрудником полиции части улицы к общественному месту "скверу" лишь по принципу "потому что там есть лавочки" является правовым своеволием", — написал судья в решении.

В целом, судья привел перечень условий, при которых допускается ограничение прав граждан на свободу перемещения в условиях карантина. И пришел к выводу, что оснований штрафовать не пребывающего на обсервации гражданина просто за нахождение на улице у полиции не было оснований.

"Производство […] закрыть в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения", — резюмировал судья.

При этом в решении не приведены данные о количестве случаев во Львове и в целом по Украине, когда полицейские по собственному усмотрению относили в разряд "парков и скверов" части городских улиц и другие территории.

Ранее Кельменецкий районный суд Черновицкой области не оштрафовал мужчину за отсутствие маски в общественном месте, так как в законе не указано, что он самостоятельно должен приобрести или сшить маску.

Также Днепровский районный суд города Киева вернул на дооформление полиции протокол об административном нарушении студента Киевского национального экономического университета Валентина Бурьянова, который в знак протеста переплыл Днепр, чтобы попасть в "Гидропарк".

По словам адвоката, директора ООО "Юридическое бюро Сичеславского" Игоря Сичеславского, подобные дела можно отстоять в суде. Он отметил, что отсутствие в материалах дела доказательств нарушения лицом конкретных норм, а в протоколе — указаний на такие доказательства, является основанием для признания лица невиновным и закрытия дела.

При составлении протокола лицо, привлекаемое к ответственности, должно обязательно написать в протоколе о своем несогласии с обстоятельствами, которые указаны в протоколе, а также указать на наличие доказательств невиновности (например, наличие свидетелей, видеозаписи и пр.). При рассмотрении дела в суде можно пригласить таких свидетелей, которые подтвердят версию лица, предоставить суду видеозапись и прочие доказательства отсутствия нарушения. Суд не имеет права не принять во внимание данные доказательства или же должен указать причины, по которым они не принимаются. В любом случае, одного протокола недостаточно для признания вины.