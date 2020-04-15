Карантин: суд не стал штрафовать пловца из "Гидропарка" и вернул протокол полиции

Днепровский районный суд города Киева вернул на дооформление полиции протокол об административном нарушении студента Киевского национального экономического университета Валентина Бурьянова, который в знак протеста переплыл Днепр, чтобы попасть в "Гидропарк".

Об этом сообщил сам Бурьянов на своей странице в Facebook, опубликовав видео с заседания суда.

В ролике судья зачитал составленный на студента протокол — в нем было указано, что 6 апреля 2020 года в 12:30 молодой человек находился в Гидропарке без средства индивидуальной защиты, что является нарушением постановления Кабинета министров №211. При этом судья обратил внимание, что в протоколе нет части данных. Так, например, в графе свидетелей и понятых стояли прочерки.

Судья подчеркнул, что должен выяснить все обстоятельства дела, но прежде всего — понять, есть ли все доказательства виновности. На данный момент, по его словам, материалы дела оформлены ненадлежащим образом.

В итоге, суд вернул полиции протокол и другие материалы на "дооформление".

Напомним, Бурьянова задержали 6 апреля за то, что он переплыл Днепр, чтобы попасть в Гидропарк. Как объяснил сам молодой человек, он сделал это в знак протеста против карантинных ограничений, которые он посчитал "антиконституционными". В частности, согласно постановлению правительства, запрещено посещать спортплощадки и парки. Полиция задержала студента, когда он приплыл в "Гидропарк", и составила на него админпротокол за нарушение правил карантина (статья 44-3 Кодекса об административных правонарушениях). Санкция статьи предусматривает штраф от 17 до 34 тысяч гривен.

Также отметим, что ранее Кельменецкий районный суд Черновицкой области не оштрафовал мужчину за отсутствие маски в общественном месте, так как в законе не указано, что он самостоятельно должен приобрести или сшить маску. Об этом говорится в постановлении главы данного суда Олега Телешмана от 8 апреля.

Указано, что 6 апреля в 12:00 мужчина находился на остановке общественного транспорта в селе Нагоряны Черновицкой области без защитной маски. В полиции считают, что он нарушил ограничения по предупреждению распространения коронавируса.

В свою очередь, мужчина пояснил, что не имел возможности приобрести в селе маску или изготовить ее, поэтому был на остановке без защиты на лице. По его словам, бесплатно маску ему не предлагали.

По словам адвоката, директора ООО "Юридическое бюро Сичеславского" Игоря Сичеславского, подобные дела можно отстоять в суде. Он отметил, что отсутствие в материалах дела доказательств нарушения лицом конкретных норм, а в протоколе — указаний на такие доказательства, является основанием для признания лица невиновным и закрытия дела.

При составлении протокола лицо, привлекаемое к ответственности, должно обязательно написать в протоколе о своем несогласии с обстоятельствами, которые указаны в протоколе, а также указать на наличие доказательств невиновности (например, наличие свидетелей, видеозаписи и пр.). При рассмотрении дела в суде можно пригласить таких свидетелей, которые подтвердят версию лица, предоставить суду видеозапись и прочие доказательства отсутствия нарушения. Суд не имеет права не принять во внимание данные доказательства или же должен указать причины, по которым они не принимаются. В любом случае, одного протокола недостаточно для признания вины.