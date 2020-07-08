Коронавирус урезал заработки мигрантов в Польше

Коронавирус обрезал заработки иностранных мигрантов в Польше.

Об этом сообщает польское издание "Dziennik Gazeta Prawna".

Подпишитесь на канал DELO.UA

Указано, что хватило двух недель локдауна, чтобы заработки иностранцев, работающих в Польше, в первом квартале года упали на 10%.

"В первом квартале этого года иностранцы заработали в Польше 5,6 млрд злотых, то есть на 660 млн злотых меньше, чем в четвертом квартале 2019 года, и меньше за период со второй половины 2018 года. Трудно найти другое объяснение, чем первые последствия пандемии", — пишет газета.

Перед этим польский рынок труда был, как пишет издание, "горячий", и хотя темп наплыва иностранных работников в Польшу был медленнее, чем в прошлом году, их количество все-таки росло.

Взрыв пандемии и, как следствие, закрытие границ, все изменили — по данным Главного статистического управления страны, в первом квартале 2020 года количество иностранных работников в Польше уменьшилось на 12% (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года).

Ранее глава польской Ассоциации переработчиков фруктов и овощей, владелец одного из крупнейших перерабатывающих предприятий в Польше (Real SA) Анджей Гайовничек заявлял, что польский рынок труда зависим от трудовых мигрантов из Украины, особенно в сезон сбора фруктов и овощей. Без них будет очень сложно собрать урожай.

Как сообщалось, начиная с 29 апреля, граждане Украины начали получать по почте польские рабочие визы.