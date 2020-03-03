Коронавирус: в Украине изменят правила вызова "скорой"

Если у человека высокая температура и есть подозрение на китайский коронавирус, то карета скорой помощи будет приезжать на такие вызовы.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Луфер на брифинге в Киеве, сообщает "Украинская правда".

"Сейчас нарабатывается возможность изменений в порядок вызова "скорой" и врача именно на этот период, когда мы ожидаем возможные случаи. Для того, чтобы врач мог приехать домой и человек не путешествовал по городу", — объясняет замминистра.

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По его словам, "скорая" знает, что делать в случаях потенциальных вспышек.

"Есть утвержденный план действий в области и отдельные кровати в инфекционных больницах и врачи, которые ожидают пациентов, тоже знают, что делать", — заверил Луфер.

Ранее в Украине официально зарегистрировали первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Напомним, по состоянию на 3 марта 2020 года, количество зараженных коронавирусом нового типа COVID-19 в мире составляет 90 937 человек, из них 3 117 умерли.

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Напомним, 20 февраля 2020 года 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, эпицентра вспышки коронавируса COVID-19 в Китае, поселили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре МВД "Новые Санжары" в Полтавской области.

Однако этому предшествовали протесты местных жителей, которые выступали против прибытия эвакуированных из Китая. Протестующие перекрывали дорогу, бросали камни в автобусы с людьми. По данным МВД, из-за беспорядков травмы получили более 10 полицейских. Из-за протестов в поселке задержали 24 человека.