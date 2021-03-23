Происшествия 2 часа назад

Коронавирус: в Украине за сутки абсолютный рекорд числа смертей за все время эпидемии

Также за минувшие сутки госпитализированы 2519 человек, а выздоровели — 8044 человек

Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images
Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images

В Украине по состоянию на утро 23 марта 2021 года зафиксировано 11 тысяч 476 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, заболели 606 детей и 357 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Также за минувшие сутки госпитализированы 2519 человек, выздоровели — 8044 человек, а летальных случаев — 333, что является абсолютным рекордом за все время эпидемии коронавируса в Украине.

За прошлые сутки также было осуществлено 88 тысяч 673 тестирования (в том числе методом ПЦР — 44 тысячи 647, методом ИФА — 21 тысяча 526, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 22 тысячи 500).

Причем за все время пандемии в Украине заболело 1 млн 565 тысяч 732 человека, выздоровели — 1 млн 268 тысяч 886 человек, летальных исходов — 30 тысяч 431, проведено ПЦР-тестов — 7 млн 726 тысяч 35.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Одесской области (1122), городе Киев (1050), а также Львовской (995), Харьковской (843) и Киевской (727) областях.

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По регионам количество заболеваний коронавирусом в сутки выглядит так:

город Киев — 1050 случаев;

Винницкая область — 716 случаев;

Волынская область — 225 случаев;

Днепропетровская область — 604 случая;

Донецкая область — 270 случаев;

Житомирская область — 186 случаев;

Закарпатская — 428 случаев;

Запорожская область — 340 случаев;

Ивано-Франковская область — 351 случай;

Киевская область — 727 случаев;

Кировоградская область — 57 случаев;

Луганская область — 147 случаев;

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Львовская область — 995 случаев;

Николаевская область — 429 случаев;

Одесская область — 1122 случая;

Полтавская область — 697 случаев;

Ровенская область — 376 случаев;

Сумская область — 192 случая;

Тернопольская область — 430 случаев;

Харьковская область — 843 случая;

Херсонская область — 31 случай;

Хмельницкая область — 376 случаев;

Черкасская область — 277 случаев;

Черновицкая область — 579 случаев;

Черниговская область — 28 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Украине по состоянию на 22 марта 2021 года было зафиксировано 7893 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

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