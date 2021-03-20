Коронавирус: в Украине за сутки более 15 тысяч новых заражений, 260 человек умерли

В Украине по состоянию на 20 марта 2021 года зафиксировали 15 тысяч 292 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, заболели 797 детей и 367 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 4369 человек, летальных случаев — 260, выздоровели — 5190 человек, осуществлено тестирований за сутки — 114 тысяч 719 (в том числе методом ПЦР — 50 тысяч 800, методом ИФА — 23 тысячи 398, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 40 тысяч 521).

Причем за все время пандемии в Украине заболело 1 млн 535 тысяч 218 человек, выздоровели — 1 млн 253 тысячи 972 человека, летальных исходов — 29 тысяч 775, проведено ПЦР-тестов — 7 млн 624 тысячи 537.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киеве (1070), Львовской (1180), Днепропетровской (1104), Житомирской (1082) и Одесской (1037) областях.

По регионам количество заболеваний коронавирусом в сутки выглядит так:

город Киев — 1070 случаев;

Винницкая область — 823 случая;

Волынская область — 240 случаев;

Днепропетровская область — 1104 случая;

Донецкая область — 583 случая;

Житомирская область — 1082 случая;

Закарпатская — 366 случаев;

Запорожская область — 485 случаев;

Ивано-Франковская область — 410 случаев;

Киевская область — 1036 случаев;

Кировоградская область — 137 случаев;

Луганская область — 115 случаев;

Львовская область — 1180 случаев;

Николаевская область — 408 случаев;

Одесская область — 1037 случаев;

Полтавская область — 400 случаев;

Ровенская область — 432 случая;

Сумская область — 564 случая;

Тернопольская область — 598 случаев;

Харьковская область — 754 случая;

Херсонская область — 90 случаев;

Хмельницкая область — 871 случай;

Черкасская область — 582 случая;

Черновицкая область — 539 случаев;

Черниговская область — 386 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Ранее сообщалось, что больницы Киева переполнены пациентами с коронавирусом, койко-мест в медучреждениях катастрофически не хватает.