Коронавирус: в Украине за сутки более 7100 новых заражений, 103 человека умерли

В Украине по состоянию на утро 7 марта 2021 года зафиксировано 7167 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, заболели 466 детей и 172 медработника, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 3956 человек, летальных случаев — 103, выздоровели — 2147 человек, осуществлено тестирований за сутки — 46 тысяч 304 (в том числе методом ПЦР — 24 тысячи 868, методом ИФА — 3927, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 17 тысяч 509).

Причем за все время пандемии в Украине заболело 1 млн 401 тысяча 228 человек, выздоровели 1 млн 196 тысяч 520 человек, летальных исходов — 27 тысяч 22, проведено ПЦР-тестов — 7 млн 126 тысяч 226.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Житомирской (747), Львовской (601), Винницкой (587), Ивано-Франковской (543) и Закарпатской (503) областях.

По регионам количество заболеваний коронавирусом за сутки выглядит так:

город Киев — 432 случая;

Винницкая область — 587 случаев;

Волынская область — 129 случаев;

Днепропетровская область — 362 случая;

Донецкая область — 217 случаев;

Житомирская область — 747 случаев;

Закарпатская область — 503 случая;

Запорожская область — 82 случая;

Ивано-Франковская область — 543 случая;

Киевская область — 366 случаев;

Кировоградская область — 46 случаев;

Луганская область — 18 случаев;

Львовская область — 601 случай;

Николаевская область — 184 случая;

Одесская область — 356 случаев;

Полтавская область — 120 случаев;

Ровенская область — 89 случаев;

Сумская область — 127 случаев;

Тернопольская область — 256 случаев;

Харьковская область — 362 случая;

Херсонская область — 35 случаев;

Хмельницкая область — 361 случай;

Черкасская область — 94 случая;

Черновицкая область — 441 случай;

Черниговская область — 109 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 6 марта 2021 года было зафиксировано 9144 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.