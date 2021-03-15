Коронавирус: в Украине за сутки почти 6800 новых заражений, 130 человек умерли

В Украине по состоянию на утро 15 марта 2021 года зафиксировано 6792 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, заболели 326 детей и 109 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Также за минувшие сутки госпитализированы 2497 человек, летальных случаев — 130, выздоровели — 3491 человек, осуществлено тестирований за сутки — 27 тысяч 598 (в том числе методом ПЦР — 17 тысяч 338, методом ИФА — 3236, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV — 27 тысяч 24).

За все время пандемии в Украине заболело 1467548 человек, выздоровели — 1226007 человек, летальных исходов — 28 433, проведено ПЦР-тестов — 7377404.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (778), Львовской (552), Киевской (464), Днепропетровской (439) и Винницкой (426) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

город Киев — 313 случаев;

Винницкая область — 426 случаев;

Волынская область — 129 случаев;

Днепропетровская область — 439 случаев;

Донецкая область — 85 случаев;

Житомирская область — 778 случаев;

Закарпатская — 333 случая;

Запорожская область — 61 случай;

Ивано-Франковская область — 330 случаев;

Киевская область — 464 случая;

Кировоградская область — 10 случаев;

Луганская — 19 случаев;

Львовская область — 552 случая;

Николаевская область — 310 случаев;

Одесская область — 407 случаев;

Полтавская область — 165 случаев;

Ровенская область — 111 случаев;

Сумская область — 197 случаев;

Тернопольская область — 274 случая;

Харьковская область — 373 случая;

Херсонская область — 53 случая;

Хмельницкая область — 329 случаев;

Черкасская область — 144 случая;

Черновицкая область — 396 случаев;

Черниговская область — 94 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.