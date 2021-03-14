Общество 1 час назад

За сутки коронавирус нашли еще у 9 тысяч украинцев

Лидирует по этому показателю "красная" Житомирская область, далее идут Днепропетровская и Винницкая

Фото: Киевгорадминистрация Фото: Киевгорадминистрация
Фото: Киевгорадминистрация

По состоянию на 14 марта в Украине за время эпидемии коронавирусной инфекции зафиксировано 1 млн 460 тысяч 756 случаев заражения, 1 млн 222 тысяч 516 человек выздоровели, а 28 тысяч 303 — умерли. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

За последние сутки в стране выявлено ​​9012 новых случаев инфицирования, из чего 491 — у детей, 193 — у медработников. Госпитализировано 4216 человек, выписано из больниц — 4273, умерло — 145, выздоровело — 2743.

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В течение прошлого дня проведено 60 тысяч 522 тестирования на Covid-19, из чего 31 тысяча 598 — методом ПЦР, 6132 — методом ИФА, а 22 тысячи 792 — экспресс-тесты на антитела к вирусу SARS-CoV-2.

В разрезе областей новый случаев болезни выявлено: Винницкая — 634, Волынская — 150, Днепропетровская — 660, Донецкая — 346, Житомирская — 923, Закарпатская — 311, Запорожская — 114, Ивано-Франковская — 461, Киевская — 552, Кировоградская — 56, Луганская — 27, Львовская — 590, Николаевская — 344, Одесская — 485, Полтавская — 105, Ровенская — 155, Сумская — 309, Тернопольская — 365, Харьковская — 569, Херсонская — 71, Хмельницкая — 533, Черкасская — 142, Черновицкая — 477, Черниговская — 194, Киев — 439.

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Привито первой дозой вакцины против Covid-19 за день 3596 человек. Всего же ее получили уже 51 тысяча 137 человек.

Напомним, что в Украине вакцинируют пока лишь одним препаратом — Covishield, являющимся индийской репликой вакцины от компании AstraZeneca. Тем временем накануне уже ряд европейских стран, в частности Дания, Норвегия, Исландия, Италия, Эстония, Латвия, Литва и Люксембург приостановили вакцинацию препаратом от AstraZeneca из-за вероятности, что он вызывает образование тромбов в кровеносной системе.

Несмотря на это, Всемирная организация здравоохранения заявила, что вакцину AstraZeneca можно продолжать использовать, пока ведутся соответствующие проверки.

Тем временем заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил о возможности вакцинировать против коронавирусной инфекции всех желающих в Украине в течение 2021 года.

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