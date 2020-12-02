Коронавирус: впервые за полгода суточное число выздоровлений превысило число заражений

В Украине по состоянию на 2 декабря 2020 года за сутки зафиксировали 13 141 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, заболели 744 ребенка и 579 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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В то же время за минувшие сутки выздоровели 13 882 человека, что является абсолютным рекордом. Более того, впервые за более чем полгода суточное количество выздоровлений превысило число заражений.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1 447 человек, летальных случаев — 169, осуществлено тестирований за сутки — 67 626 (в том числе методом ПЦР — 44 445, методом ИФА — 23 181).

Причем за все время пандемии в Украине заболело 758 264 человека, выздоровели — 369 054 человека, летальных исходов — 12 717, проведено ПЦР-тестов — 4 607 034.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (1 735), Одесской (1 147), Киевской (975), Запорожской (947) и Сумской (727) областях.

По регионам количество заболеваний коронавирусом на данный момент выглядит так:

город Киев — 74 012 случаев;

Винницкая область — 17 715 случаев;

Волынская область — 24 791 случай;

Днепропетровская область — 40 148 случаев;

Донецкая область — 23 752 случая;

Житомирская область — 30 233 случая;

Закарпатская область — 23 646 случаев;

Запорожская область — 32 555 случаев;

Ивано-Франковская область — 37 546 случаев;

Киевская область — 39 503 случая;

Кировоградская область — 5 506 случаев;

Луганская область — 6 467 случаев;

Львовская область — 47 477 случаев;

Николаевская область — 19 448 случаев;

Одесская область — 46 985 случаев;

Полтавская область — 23 291 случай;

Ровенская область — 31 798 случаев;

Сумская область — 30 354 случая;

Тернопольская область — 28 375 случаев;

Харьковская область — 56 361 случай;

Херсонская область — 10 659 случаев;

Хмельницкая область — 30 228 случаев;

Черкасская область — 24 046 случаев;

Черновицкая область — 34 150 случаев;

Черниговская область — 19 218 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на 1 декабря, в Украине зарегистрировано 12 498 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Также за сутки было госпитализировано 1 470 человек, летальных случаев — 221, выздоровело 10 023 человека.