За сутки в Украине зарегистрировано почти 12 500 новых случаев заражения COVID-19

По состоянию на 1 декабря, в Украине зарегистрировано 12 498 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. В частности, заболели 586 детей и 646 медработников.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По его словам, за прошедшие сутки госпитализировано 1 470 человек, летальных случаев — 221, выздоровело 10 023 человека.

За это время проведено 62 327 тестирований, в том числе, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 33 817, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 28 510.

Степанов отметил, что с начала пандемии в Украине коронавирусной инфекцией заболело 745 123 человека, 355 172 человека выздоровело, умерло 12 548 пациентов. За этот период проведено 4 562 589 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1 799), Одесской (889), Днепропетровской (870), Киевской (841) и Львовской (813) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Винницкая область — 17 569 случаев;

Волынская область — 24 483 случая;

Днепропетровская область — 39 659 случаев;

Донецкая область — 23 157 случаев;

Житомирская область — 30 100 случаев;

Закарпатская область — 23 438 случаев;

Запорожская область — 31 608 случаев;

Ивано-Франковская область — 37 017 случаев;

город Киев — 72 277 случаев;

Киевская область — 38 528 случаев;

Кировоградская область — 5 382 случая;

Читайте также: В больницах Украины проведут проверки оборудования после смертей во Львовской области

Луганская область — 6 350 случаев;

Львовская область — 46 891 случай;

Николаевская область — 18 985 случаев;

Одесская область — 45 838 случаев;

Полтавская область — 22 763 случая;

Ровенская область — 31 283 случая;

Сумская область — 29 627 случаев;

Тернопольская область — 28 095 случаев;

Харьковская область — 55 702 случая;

Херсонская область — 10 371 случай;

Хмельницкая область — 29 751 случай;

Черкасская область — 23 590 случаев;

Черновицкая область — 33 942 случая;

Черниговская область — 18 717 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на 30 ноября, в Украине зарегистрировано 9 946 новых случаев инфицирования коронавирусной болезнью COVID-19. В частности, заболели 570 детей и 360 медработников.