После непродолжительной стабилизации курс гривни опять ощутимо просел

После стабилизации на прошлой неделе в понедельник, 12 июня, гривню начало опять "штормить". Торги на мекжбанке открылись на уровне 27,15 гривен за доллар по цене продажи. Тогда как за прошлую неделю на межбанковском валютном рынке доллар подешевел на 19 копеек — до 27,01/27,04 грн/доллар.

"Такая динамика наблюдается на фоне продолжающихся переговоров относительно нового главы Нацбанка. При этом, рынок продолжает переваривать заявление президента Украины Владимира Зеленского про курс на уровне 30 гривен за доллар, заложенный в бюджете, а также следит за ликвидностью, поступившей на рынок после погашения большого объема ОВГЗ и выхода нерезидентов из гособлигаций", — говорит в комментарии Delo.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Обвалить деловую активность, которая только начала восстанавливаться, по мнению Шевчишина, может вновь сложная эпидемиологическая обстановка, как в Украине, так и в мире — а это значит, украинский экспорт будет испытывать проблемы.

"Импорт газа в Украину из Евросоюза достиг рекордных с 2014 года 70 млн кубометров в сутки. Это значит, что подготовка к отопительному сезону проходит в период низких цен, и растут валютные расходы", — отмечает Шевчишин.

По прогнозам аналитика, вероятно, в ближайшей перспективе гривня продолжит свои колебания в диапазоне 27-27,15 гривен за доллар.

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Тем временем, по сравнению с последним банковским днем прошлой недели, пятницей, 10 июля, НБУ удешевил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на понедельник, 13 июля, почти на 2 копейки — с 26,9335 грн/$ до 26,9505 грн/$.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс валют на 10 июля:

✅ 1 доллар США — 26,9505 грн;

✅ 1 евро — 30,3988 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 28,6099 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 33,9495 грн.

На межбанковском валютном рынке 13 июля доллар, по сравнению с пятницей, в покупке подорожал на 8 копеек, в продаже — на 7 копеек. В последний банковский день прошлой недели, 10 июля, межбанк закрылся в диапазоне 27,01/27,04 грн/доллар, а уже в понедельник, 13 июля, открылся в диапазоне 27,09/27,11 грн за доллар.

Евро на межбанке подорожал в покупке на 15 копеек, в продаже — на 14 копеек. 13 июля торги по евро стартовали в диапазоне 30,69/30,71 грн за евро. 10 июля закрылись на уровне — 30,54/30,57 грн/евро.

Дилеры прогнозируют на сегодня коридор по доллару в пределах 26,90-27,25 грн/доллар, по евро — 30,39-30,93 грн/евро.

На наличном рынке в понедельник утром средний курс покупки доллара составил 27,03 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 27,08 грн/доллар. В пятницу доллар покупали дешевле на 8 копеек, продавали дешевле на 9 копеек. Курс был 26,95/26,99.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 30,35/30,45 грн/евро. В пятницу евро покупали дешевле на 17 копеек, продавали дешевле на 20 копеек. Курс был 30,18/30,25 грн/евро.