"Курс может колебаться в широком диапазоне — 28,25-28,50 грн/доллар", — эксперт

На момент открытия межбанковских валютных торгов 16 октября рынок находился в ожидании внеочередного заседания Совета НБУ, на котором предположительно должны были решаться вопросы увольнения первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой и замглавы НБУ Дмитрия Сологуба.

"Если кадровые перестановки будут осуществлены, рынок может отреагировать очередной волной волатильности и ослаблением гривны. НБУ будет вынужден купировать проблему интенсивными продажами валюты из резервов", — рассказал накануне заседания в комментарии Delo.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Тем не менее, как выяснилось позже, от таких последствий, по крайней мере, на сегодня, рынок спасло отсутствие кворума на собрании Совета НБУ. Однако, это не значит, что кадровые вопросы как таковы в НБУ сняты полностью — рынок будет следить за тем, на когда будет назначено новое заседание Совета НБУ, и уже в дальнейшем, исходя из его решений, будет корректировать свое поведение.

"На курс гривны также давят негативные новости о том, что сразу восемь областных центров Украины попали в "красную" зону карантина из-за коронавируса. Ограничения начнут действовать с 19 октября. Следим за решениями НБУ и предполагаем повышенную волатильность на рынке сегодня, в связи с чем курс может колебаться в широком диапазоне — 28,25 — 28,50 гривен за доллар", — говорит Шевчишин.

Отметим, в пятницу, 16 октября по сравнению с четвергом, 15 октября, НБУ снизил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 2 копейки — с 28,3164 грн/доллар до 28,3365 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 16 октября:

✅ 1 доллар США — 28,3365 грн;

✅ 1 евро — 33,1764 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 31,001 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 36,6193 грн.

На межбанковском валютном рынке 16 октября курс доллара к открытию торгов, по сравнению с четвергом в покупке не изменился, в продаже подорожал на 1 копейку. 15 октября торги закрылись на уровне 28,33/28,34 грн/доллар, в пятницу открылись курсом — 28,33/28,35 грн за доллар.

Евро на межбанке в покупке подорожал на 2 копейки, в продаже — на 3 копейки. 16 октября торги по евро стартовали в диапазоне 33,16/33,18 грн за евро. 15 октября закрылись на уровне 33,14 /33,15 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару на межбанковских торгах сегодня будет 28,20-28,40 грн/доллар, по евро — 33,00-33,40 грн/евро.

На наличном рынке в пятницу утром средний курс покупки доллара составил 28,33 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,37 грн/доллар. В четверг доллар покупали по курсу 28,33 грн/доллар, продавали по курсу 28,36 грн/доллар. Таким образом, в покупке курс доллара не изменился, в продаже — вырос на 1 копейку.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 33,10/33,18 грн/евро. По сравнению с четвергом евро скинул 8 копеек в покупке и 9 копеек в продаже. 15 октября утром евро покупали по курсу 33,18/33,27 грн/евро.