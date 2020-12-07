Общество 30 минут назад

Мэр Львова Садовой подхватил коронавирус: ужинать с женой будет по Zoom

Руководитель облцентра получил неожиданный "подарок" ко Дню местного самоуправления

Андрей Садовой. Фото: Facebook-страница политика Андрей Садовой. Фото: Facebook-страница политика
Андрей Садовой. Фото: Facebook-страница политика

Мэр Львова Андрей Садовой заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своих страницах в соцсетях.

"Позитивный" ПЦР — неожиданный подарок ко Дню местного самоуправления. Но когда-то это должно было случиться", — написал он.

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По словам градоначальника, 6 декабря он почувствовал незначительную слабость и першение в горле, а уже утром в понедельник сдал анализы.

По словам Садового, повышения температуры у него не наблюдается, и он работает в онлайн-режиме, "пока врач это позволяет". В то же время он отметил, что из-за ухода на изоляцию даже ужинать вместе с женой он не будет.

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"Екатерина, извини, но праздничный ужин сегодня тоже через Zoom. Так твой День Ангела мы еще не праздновали. И конечно, хочу поблагодарить всех причастных к местному самоуправлению. Я точно знаю, что пока я на изоляции, город будет работать без остановки, потому что во Львове работают лучшие менеджеры. О такой команде и поддержку можно только мечтать!" — написал львовский мэр.

Напомним, что из-за эпидемии Covid-19 власти Львова намерены отказаться от традиционной рождественской ярмарки.

Отметим, что самого Садового по итогам второго тура выборов 22 ноября избрали мэром Львова уже в четвертый раз. Перед этим он активно противился введению в Украине карантина выходного дня.

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