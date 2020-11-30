Спикер Рады Разумков излечился от COVID-19

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков получил негативный результат теста на коронавирусную болезнь COVID-19.

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Об этом спикер парламента сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Наконец снова привычный рабочий график", — написал Разумков.

Раннее спикер заявлял, что планирует вернуться к привычной пленарной работе с 30 ноября.

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В начале ноября стало известно, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заразился коронавирусом.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак выздоровели от COVID-19.

Перед этим обоих поместили в столичную больницу "Феофания", обслуживающую госчиновников. При этом в ОП сообщили, что президент и глава ОП находятся в изолированных палатах.

Из своей палаты Зеленский за время изоляции выпустил несколько видеообращений и даже провел видеовстречу с послами стран Большой семерки, заверив их, в частности, что Артем Сытник останется директором Национального антикоррупционного бюро, несмотря на неконституционность его назначения.