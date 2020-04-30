Меры против коронавируса используются для репрессий — Amnesty International

Правозащитная организация Amnesty International назвала репрессивными и насильственными меры против коронавируса, которые приняли власти стран Восточной и Центральной Азии.

Об этом говорится в докладе организации, опубликованном на ее сайте.

В частности, в докладе сообщается о нарушениях права на здоровье и других прав человека в России в связи с борьбой против коронавируса.

Также в докладе дается оценка ограничительным мерам в Украине, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Таджикистане, Туркменистане, Киргизстане и других странах.

По оценке его авторов, правительства этих стран восприняли пандемию коронавируса как "карт-бланш на подавление прав человека". Отмечается, что любые жесткие меры против коронавируса "должны быть ограниченными по времени и соразмерными". В то же время уже принятые меры "никак не соответствуют" обязательствам стран в области прав человека, считают в Amnesty International.

По словам исследовательницы организации по Центральной Азии Хезир Макгилл, власти более заинтересованы "в подавлении инакомыслия, чем в защите общественного здоровья".

Кроме того, в докладе говорится, что оптимизация сетей медицинских учреждений в России вместе с низким уровнем расходов бюджета на здравоохранение привела к сокращению числа больниц, нехватке кадров и дефициту средств индивидуальной защиты и лекарств.

Отмечается, что к медикам, которые жаловались на нехватку средств защиты, применяются меры административного воздействия, а сами они больше всех страдают от коронавируса и последствий заражения им.

По данным международных правозащитников, одних пациентов в РФ выписали из больниц до окончания их лечения, других — отказывались принимать на лечение без подтверждения, что у них нет коронавируса.

Правозащитники выражают тревогу фактами закрытия больниц на карантин при обнаружении коронавирусной инфекции у медицинского персонала или пациентов. По оценке организации, это сводит на нет доступность медицинской помощи для населения, особенно на отдаленных территориях.

К тому же в докладе указывается на случаи привлечения к ответственности пользователей социальных сетей, журналистов и медицинских работников, которые критиковали действия по борьбе с заболеванием в России и Азербайджане.

В Amnesty International считают, что меры по противодействию недостоверной информации (фейкам) о COVID-19 могут использоваться "для подавления критических голосов" и запрета на распространение сведений о масштабах эпидемии, проблемах медицины и неверных действиях властей.

Технологии цифрового слежения за людьми во время изоляционных и карантинных мер, по мнению правозащитников, должны использоваться таким образом, чтобы не допускать нарушений прав человека и дискриминации различных социальных групп.

Как известно, ограничительные меры из-за коронавируса, получившие название "режим самоизоляции", в РФ продлены до 12 мая. После этой даты планируется начать их поэтапно смягчать и отменять.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области закрывают Каховку на карантин из-за вспышки коронавируса. С 08:00 29 апреля и до 06:00 4 мая город закрыт на въезд и выезд.