Международные резервы Украины возросли до $28,4 млрд

По состоянию на 1 июля 2021 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 28 млрд 357,7 млн долларов США (в эквиваленте).

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), в июне они выросли на 2% благодаря валютным поступлениям в пользу правительства и интервенциям Нацбанка, компенсировали погашение внешних и внутренних обязательств государства.

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По информации регулятора, за прошлый месяц динамику резервов в течение июня определял ряд факторов. В частности, операции по управлению государственным долгом.

Так, валютные поступления в пользу правительства составляли 1 млрд 95 млн долларов США, в том числе $726,3 млн — от размещения внутренних государственных облигаций (ОВГЗ).

Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил $995,6 млн.

Из этой суммы $848 млн были направлены на обслуживание и погашение ОВГЗ, $80,1 млн — на обслуживание еврооблигаций (ОВГЗ), а остальные — на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте.

Помимо этого, в июне Национальный банк уплатил $2,3 млн в пользу Международного валютного фонда.

Кроме этого, Национальный банк проводил активные операции на межбанковском валютном рынке.

В частности, большую часть июня на межбанковском валютном рынке предложение валюты преобладало спрос, что позволило НБУ пополнить резервы на $682,8 млн.

В отдельные дни месяца регулятор сглаживал чрезмерные колебания гривны, "толкал" национальную валюту в сторону понижения, продав $99,5 млн.

В целом по итогам июня чистая покупка валюты Национальным банком на валютном рынке составила $583,3 млн.

Помимо всего прочего, на динамику резервов повлияла переоценка финансовых инструментов из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют.

Также в прошлом месяце их стоимость уменьшилась на 180,8 млн. Текущий объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Как сообщалось ранее, в июне международные резервы Украины составили, по предварительным данным, $27,839 млн.

При этом на 1 мая 2021 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $28 млрд. В апреле они выросли на 3,6%.

До 15 марта международные резервы НБУ составляли $27,8 млрд по сравнению с $28,54 млрд на начало месяца.

Источник фото: Depositphotos.