Минимальную зарплату в Украине внепланово поднимут до 5000 грн

Офис президента обнародовал новый график повышения минимальной заработной платы, согласно которому "минималку" собираются внепланово повысить до 5000 грн.
Об этом сообщает пресс-служба Оофиса Президента.
Указано, что соответствующие расчеты сделали премьер-министр Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко.
Как отмечается, 27 июня глава правительства доложил о предварительном графике, по которому будут повышать минимальную заработную плату.
В частности, с 1 сентября 2020 года она будет увеличена до 5000 грн, с 1 января 2021 года — до 6000 грн, а с 1 июля 2021 года — до 6500 грн.
"Выглядит вполне реалистично", — прокомментировал президент Владимир Зеленский.
В то же время отметим, что закон о государственном бюджете на 2020 год не предусматривает повышения зарплаты.
Как известно, с 1 января 2020 года минимальная заработная плата в Украине составляет 4723 грн.
Ранее президент Зеленский заявил, что медицинским работникам в Украине с 1 сентября 2020 года будет повышена заработная плата на 25%, 50% и 70% в зависимости от категории медиков.