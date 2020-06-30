Финансы 60 минут назад

Минимальную зарплату в Украине внепланово поднимут до 5000 грн

А с 1 января 2021 года — до 6000 грн

Деньги. Фото: regionnews.net.ua Деньги. Фото: regionnews.net.ua
Деньги. Фото: regionnews.net.ua

Офис президента обнародовал новый график повышения минимальной заработной платы, согласно которому "минималку" собираются внепланово повысить до 5000 грн.

Об этом сообщает пресс-служба Оофиса Президента.

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Указано, что соответствующие расчеты сделали премьер-министр Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко.

Как отмечается, 27 июня глава правительства доложил о предварительном графике, по которому будут повышать минимальную заработную плату.

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В частности, с 1 сентября 2020 года она будет увеличена до 5000 грн, с 1 января 2021 года — до 6000 грн, а с 1 июля 2021 года — до 6500 грн.

"Выглядит вполне реалистично", — прокомментировал президент Владимир Зеленский.

В то же время отметим, что закон о государственном бюджете на 2020 год не предусматривает повышения зарплаты.

Как известно, с 1 января 2020 года минимальная заработная плата в Украине составляет 4723 грн.

Ранее президент Зеленский заявил, что медицинским работникам в Украине с 1 сентября 2020 года будет повышена заработная плата на 25%, 50% и 70% в зависимости от категории медиков.

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