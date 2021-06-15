Политика 1 час назад

Минюст обжалует в суде предписание НАПК о незаконном назначении Витренко в "Нафтогаз"

Юрий Витренко также обратится в суд для установления, "чья правовая позиция является более обоснованной"

Денис Малюська. Фото: facebook.com/minjust.official Денис Малюська. Фото: facebook.com/minjust.official
Денис Малюська. Фото: facebook.com/minjust.official

Министерство юстиции Украины обжалует в суде предписание Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), которое признало, что Юрия Витренко незаконно назначили главой правления НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська, сообщает пресс-служба Минюста.

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По его словам, позиция НАПК не может оставаться без внимания и игнорироваться.

В то же время, как отмечает Малюська, предписание, которое требует отменить пункты 8 и 9 распоряжения Кабмина №370-р о назначении Витренко, не содержит ответы на несколько вопросов:

- какова цель и юридический смысл в отмене пункта 9 распоряжения КМУ, если в части заключения контракта с Витренко оно носило разовый характер и уже выполнено;

- зачем отменять пункт 9 полностью, если он касается не только Витренко, но и членов наблюдательного совета;

- распространяется ли ограничение, установленное законом о предотвращении коррупции, на Витренко с учетом того, что он выполнял обязанности министра менее одного года;

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- на момент назначения Кабмин выполнял полномочия не только общего собрания акционеров НАК, но и наблюдательного совета. Сейчас полномочий набсовета у Кабинета министров нет. Значит ли это, что для выполнения предписания НАПК нужно снова прекращать полномочия наблюдательного совета "Нафтогаза"?

"Учитывая вышеизложенное, предписание НАПК в ближайшее время будет обжаловано в суде", — доложил Малюська.

В свою очередь в пресс-службе "Нафтогаза" также отреагировали на предписание НАПК. Его назвали примером "избирательного правосудия" и предвзятого отношения.

"Минэнерго не было органом управления компании, а в качестве такого органа выступал Кабмин. При этом как исполняющий обязанности министра я не входил в состав Кабинета министров, а соответственно, и не голосовал при принятии решений Кабинетом министров", — заявил Витренко.

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Он добавил, что обратится в суд для установления, "чья правовая позиция является более обоснованной".

Ранее было опубликовано предписание главы Национального агентства по предупреждению коррупции Александра Новикова, в котором говорится, что распоряжение Кабинета министров о назначении Юрия Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" и контракт с ним должны быть отменены как незаконные.

Напомним, Витренко официально возглавил "Нафтогаз" в конце апреля и его назначение сопровождалось скандальным решением Кабинета министров временно отстранить наблюдательный совет для принятия кадрового решения.

Западные СМИ писали, что якобы из-за этого удара по корпоративной реформе президент США Джозеф Байден передумал встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским до саммита с лидером РФ Владимиром Путиным.

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