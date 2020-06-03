Минюст снял арест со счетов "Суспильного"

Вчера, 2 июня, отдел принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины снял арест со счетов ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (НОТУ).

Как сообщает пресс-служба Общественного вещателя, с сегодняшнего дня, 3 июня, НОТУ может свободно пользоваться деньгами из коммерческих счетов, на которые Минюст наложил арест для принудительного взыскания в пользу АО "Евроньюс" долга в размере 10,6 млн евро.

В "Суспильном" напоминают, что в феврале этого года "Евроньюс" подало заявление в суд с просьбой выдать дубликат приказа Хозяйственного суда города Киева от 24 апреля 2017 года и копию постановления того же суда от 12 октября 2017 года по делу №910/12143/15, мотивируя тем, что указанные документы "Евроньюс" потерял.

Заявление "Евроньюс" суд удовлетворил и выдал дубликат соответствующего приказа Хозсуда города Киева от 24 апреля 2017 года.

Не согласившись с постановлением, 18 февраля 2020 года НОТУ обратилась в Северный апелляционный хозяйственный суд с жалобой, в которой просило это определение отменить.

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18 мая апелляционную жалобу удовлетворили, а дело вернули в Хозяйственный суд Киева.

В свою очередь, 29 мая Хозсуд назначает судебное заседание на 5 июня и принимает решение, которое приостанавливает исполнение по дубликату приказа 2017 года о принудительном взыскании средств с НОТУ.

"Не дождавшись решения суда, 1 июня АО "Евроньюс" обращается к государственному исполнителю с просьбой вернуть исполнительный документ, обязывающий принудительно взыскать средства с НОТУ, для предоставления возможности вещателю самостоятельно уплатить долг, а не из-за блокирования счетов и принудительного взыскания исполнительной службой.

Соответственно после возвращения исполнительного документа "Евроньюс" арест со счетов НОТУ снимается. Поэтому ОАО НОТУ" начинает погашение долга из собственного бюджета, чтобы предотвратить дальнейшее блокирование счетов компании, и планирует завершить выплаты "Евроньюс" до конца месяца", — говорится в сообщении.

В "Суспільном" также отмечают, что бывшая государственная Национальная телекомпания Украины начала сотрудничать с "Евроньюс" в 2010 году, то есть, еще до создания "Общественного вещателя".

Вскоре из бюджета прекратили выделять деньги на оплату лицензионных платежей по договору о создании украиноязычной версии "Евроньюс", что и привело к появлению долга и соответствующему судебному процессу.

Известно, что "Общественный вещатель" получил этот долг в наследство как правопреемник всех прав и обязанностей бывшей государственной Национальной телекомпании Украины, которая прекратила свою деятельность.

Напомним, в конце апреля Кабинет министров Украины принял постановление, вносящее изменения в порядок использования государственных денег, предусмотренных на финансирование "Национальной общественной телерадиокомпании Украины".