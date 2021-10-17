Политика и экономика 20 минут назад

Минздрав планирует выплатить медикам 100 млн грн "подъемных"

Деньги направят на выплаты медработникам, которые согласятся переехать работать в другие регионы

Виктор Ляшко. Фото: скриншот YouTube "Радио Свобода" Виктор Ляшко. Фото: скриншот YouTube "Радио Свобода"
Виктор Ляшко. Фото: скриншот YouTube "Радио Свобода"

Министерство здравоохранения Украины планирует ввести дополнительные выплаты для медработников.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Радио Свобода". По его словам, на эти цели планируется выделить 100 млн грн.

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Ляшко рассказал, что на сегодняшний день остро стоит вопрос о больницах, которые не могут заключать большое количество пакетов с Национальной службой здоровья Украины, потому что у них нет соответствующего оборудования.

"Нет рентгена, нет маммографа, эндоскопа, УЗИ. И это не позволяет им заключать контракты на другие пакеты. Есть другие больницы, в которых, возможно, оборудование есть, а нет специалиста", — пояснил Ляшко.

Глава Минздрава подчеркнул, что в ведомстве не хотят закрывать такие медучреждения, а намерены пересмотреть мастер-план. В частности, если какое-то заведение обслуживает большое количество людей, то в 2022 — 2023 годах планируют привезти туда необходимое оборудование.

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В том случае, если оборудование в больнице есть или появилось, однако нет соответствующего специалиста, в этот район могут предложить переехать другим медикам, которые не могут работать у себя из-за высокой конкуренции или других причин.

Таким медработникам хотят ввести дополнительные выплаты.

"Мы предложим переехать в этот населенный пункт и оплатим "подъемные", которые будут помогать ему (медработнику — Delo.ua) устроить свой быт в том новом населенном пункте, где он приступит к работе", — рассказал Ляшко.

Напомним, Кабинет министров Украины поручил Министерству здравоохранения подготовить и подать проект акта о распределении 150 млн грн для обеспечения медучреждений, которые проводят предварительную диагностику COVID-19, расходными материалами для диагностики коронавирусной болезни.

Ранее сообщалось, что с 23 сентября все регионы Украины были переведены в "желтую" зону, при этом дальнейшее ужесточение карантинных ограничений будет происходить уже в отношении каждой области в отдельности.

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