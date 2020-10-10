Минздрав Украины хочет снова вводить ограничения на работу ресторанов и баров

В ближайшее время Министерство здравоохранения предложит новые ограничения относительно обучения в школах, а также работы ресторанов и кафе.

Об этом 9 октября в ходе брифинга заявил замглавы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, Министерство здравоохранения предложит новые ограничения к постановлению о карантине №641, которые будут касаться продолжительности работы заведений общественного питания.

"Также будут предложены новые подходы к проведению образовательных мероприятий, в частности будет рассмотрен вопрос о возможности дистанционного образования в определенных классах или на определенных территориях с определенным уровнем эпидопасности", — сказал Ляшко.

Напомним, по состоянию на 09:00 10 октября в Украине зарегистрировано 256 266 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 887 летальных, 112 570 пациентов выздоровели.

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По данным Минздрава, за сутки зафиксировано 5 728 новых случаев, выписаны из медучреждений 1 920 пациентов.

При этом за сутки в Украине от коронавирусной инфекции умерли 108 человек, что является рекордным показателем за все время пандемии.

За день до этого в Украине было зафиксировано 5 804 новых случая, выписано 2 417 пациентов.