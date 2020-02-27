Происшествия 50 минут назад

Мошенник с помощью поддельных платежных карт украл 600 тысяч грн из банкоматов ПриватБанка

Решается вопрос о применении к задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей

Мошенник с помощью поддельных платежных карт украл 600 тысяч грн из банкоматов ПриватБанка Мошенник с помощью поддельных платежных карт украл 600 тысяч грн из банкоматов ПриватБанка
Фото: Информатор

Правоохранители задержали мошенника, которого подозревают в краже 600 тысяч гривен из банкоматов "ПриватБанка". Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генпрокурора.

Указанное лицо подозревается в завладении этими средствами, вероятно, путем противозаконных операций с использованием поддельных платежных карточек и электронно-вычислительной техники (банковских автоматов).

Решается вопрос о применении к задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кратко и по делу в Telegram

Офис генпрокурора не уточняет, когда и где произошло мошенничество.

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Напомним, 16 февраля 2020 года в Николаеве неизвестные злоумышленники проникли в отделение ПриватБанка, взорвали банкомат и похитили из него более 250 тысяч гривен.

А в Боснии и Герцеговине трое граждан Украины в течение 53 часов ограбили 23 банкомата российского "Сбербанка".

Отметим, что в 2019 году мошенникам удалось украсть с платежных карт украинцев 362 млн гривен. Как и раньше, в топе незаконных методов — социальная инженерия, когда мошенники обманом подталкивают людей отдать деньги или поделиться конфиденциальной информацией, но самый яркий тренд 2019 года — мошеннические сайты, которые обманом склоняют людей потратить деньги на несуществующие товары или услуги. 

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