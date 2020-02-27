Мошенник с помощью поддельных платежных карт украл 600 тысяч грн из банкоматов ПриватБанка

Правоохранители задержали мошенника, которого подозревают в краже 600 тысяч гривен из банкоматов "ПриватБанка". Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генпрокурора.

Указанное лицо подозревается в завладении этими средствами, вероятно, путем противозаконных операций с использованием поддельных платежных карточек и электронно-вычислительной техники (банковских автоматов).

Решается вопрос о применении к задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Офис генпрокурора не уточняет, когда и где произошло мошенничество.

Напомним, 16 февраля 2020 года в Николаеве неизвестные злоумышленники проникли в отделение ПриватБанка, взорвали банкомат и похитили из него более 250 тысяч гривен.

А в Боснии и Герцеговине трое граждан Украины в течение 53 часов ограбили 23 банкомата российского "Сбербанка".