На юге Украине выпал снег, а Харьков засыпало градом (ФОТО, ВИДЕО)

На юге Украины в субботу, 7 августа 2021 года, выпали значительные осадки, включая снег.

Водители на трассе Одесса-Николаев зафиксировали снегопад, сообщает местное издание "048.ua".

Указано, что в Одесской области по трассе в направлении Николаева прошел ливень. Там также выпал град и снег, который быстро растаял.

Кроме того, повалено много деревьев. Автомобили задерживаются в пробках.

Очевидцы в соцсетях публикуют видео с места происшествия.

Кроме того, жители Николаева сообщают, что в городе прошел сильный ливень. На обочинах трасс фиксируют мелкий град, похожий на снег.

В свою очередь в двух районах Харькова выпал крупный град. В результате неблагоприятных погодных условий были повреждены растения.

По данным Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, обильные осадки прошли утром 7 августа в районе Северной Салтовки и Большой Даниловки.

По информации синоптиков, мощные грозы и крупный град возникли под влиянием циклона с центром над странами Балтии.

Таким образом, поступление влажной воздушной массы с юга способствовало развитию дождевых облаков и градовых очагов по всей территории Харьковской области.

Напомним, 21 июля в местности, где сходятся Донецкая, Луганская и Харьковская области, прошел ураган с сильным шквальным и порывистым ветром.

В свою очередь в Бердянске Запорожской области во время сильнейшего ливня током убило двух мужчин.

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