На Марусю Зверобой суд надел электронный браслет (ВИДЕО)

Печерский райсуд Киева избрал подозреваемой по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому Маруси Зверобой меру пресечения в виде личного обязательства.

Данное решение вынес судья Соколов, сообщает "Цензор.Нет".

Как отмечает издание, Зверобой обязана прибывать к следователю в случае ее вызова, также она обязана принимать участие в судебных заседаниях.

Кроме того, Зверобой должна сдать свои паспорта, а также не покидать территорию Киева и Киевской области. Также Зверобой будет обязана носить электронный браслет.

Эта мера пресечения будет действовать до 9 апреля. Решение суда обжалованию не подлежит, так как не связано с содержанием под стражей.

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Данное решение суда присутствующие встретили криками "Раб" и "Ганьба".

Напомним, в декабре 2019 года Государственное бюро расследований (ГБР) передало в Генеральную прокуратуру проект подозрения волонтеру Марусе Зверобой о возможной угрозе убийством в отношении Президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее в Государственном бюро расследований заявили, что намерены повторно вызвать на допрос волонтера и блогера Марусю Зверобой, которую подозревают в причастности к угрозам убийством в отношении президента Владимира Зеленского.

Как известно, 28 ноября 2019 года к Зверобой нагрянули с обыском следователи ГБР и спецназначенцы "Альфа". В ходе обыска были изъяты мобильные телефоны и два охотничьих ружья. Они мотивировали изъятие тем, что оружие якобы хранилось без достаточного правового основания.

А 6 ноября Госбюро расследований внесло данные в Единый реестр досудебных расследований в рамках дела относительно высказываний народного депутата от "Европейской солидарности" Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой о президенте Владимире Зеленском.

Поводом для проведения стала трансляция Федины и Зверобой в Facebook из кафе во Львове, где они с использованием ненормативной лексики раскритиковали общение Зеленского с добровольцами в Золотом. Депутат добавила, что "там нечаянно может взорваться граната, там бывают обстрелы". После этого во фракции "Слуга народа" заявили, что обратятся к правоохранителям из-за угрозы президенту.