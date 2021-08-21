На Закарпатье "старатели" намыли гравия и песка на 250 млн грн — СБУ (ФОТО)

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила заблокировала в Закарпатской области незаконную масштабную добычу песчано-гравийной смеси, ущерб от которой составил более 250 млн грн.

Как передает пресс-центр СБУ, схема действовала на протяжении 2019 — 2021 годов при содействии руководителей государственных предприятий водного хозяйства.

По информации СБУ, добычу песка и гравия наладили в русле реки Тиса и на ее притоках. Организаторы привлекли "к делу" 12 местных предпринимателей.

"За неполных два года дельцы добыли и реализовали более 250 тысяч кубометров песчано-гравийной смеси. По официальным документам — злоумышленники занимались "волонтерством": вроде предоставляя государству бесплатные услуги по расчистке и регулирования русел горных рек", — говорится в сообщении.

В ходе судебных экспертиз было установлено, что этот теневой промысел привел к полному разрушению почвенного покрова и растительности. Общий ущерб государства составляет более 250 млн грн.

В рамках следственных действий были проведены обыски в помещении межрайонного управления водного хозяйства и по адресам фактического проживания участников схемы.

Трем фигурантам производства объявлено о подозрении, в частности: одному из руководителей межрайонного управления водного хозяйства по части 2 статьи 367 ("Служебная халатность") УК Украины; двум руководителям предприятий по части 2 статьи 240 ("Нарушение правил охраны или использования недр, незаконная добыча полезных ископаемых") УК Украины.

В настоящее время продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной схеме.

Напомним, в ноябре 2019 года Служба безопасности Украины заблокировала добычу полезных ископаемых в промышленных масштабах в Черновицкой области.