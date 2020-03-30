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Нацгвардия взяла под контроль въезд и выезд из поселка, где живет Порошенко

В Козине, что под Киевом, также живут другие представители политической элиты

Нацгвардия взяла под контроль въезд и выезд из поселка, где живет Порошенко Нацгвардия взяла под контроль въезд и выезд из поселка, где живет Порошенко
Фото: rbc.ua

Полиция и нацгвардия берут под контроль въезд и выезд из поселка Козин Киевской области, где живет бывший президент Петр Порошенко и другие представители политической элиты.

Дополнительные ограничительные меры на территории пгт Козин Обуховского района и села Лесники Киево-Святошинского района введены с 29 марта по 24 апреля 2020 года якобы с целью недопущения дальнейшего распространения коронавирусной болезни и во избежание эпидемических осложнений среди населения, сообщает пресс-служба Киевской областной госадминистрации.

В частности, такое решение было принято на внеочередном заседании Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций из-за высокого количества больных в этих местностях.

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Указано, что сейчас полиция совместно с Нацгвардией, Госпродпотребслужбой, местными органами самоуправления и исполнительной властью срочно определяет количество, места расположения, и создают круглосуточные контрольно-пропускные пункты (КПП) на въезде и выезде в эти населенные пункты.

"Въезд и выезд из этих населенных пунктов частным автотранспортом, а также легковыми автомобилями, осуществляющих перевозки пассажиров, может быть осуществлен только через контрольно-пропускные пункты", — говорится в сообщении ОГА.

При этом отмечается, что больные с лабораторно подтвержденным заболеванием COVID-19 и контактные лица с подтвержденными случаями заболевания не смогут выехать из указанных территорий. Также туда не смогут въехать жители других населенных пунктов, имеющие признаки острых респираторных заболеваний.

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"Работников, привлекаемых для работы на КПП, обеспечивают средствами термометрии, средствами индивидуальной защиты, питанием, палатками и тому подобное. Всем водителям и пассажирам, которые будут пересекать КПП в обоих направлениях, обязательно будут измерять температуру", — резюмировали в облгосадминистрации.

Напомним, по состоянию на 10:00 30 марта в Украине 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных, 6 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 62 новые случая заражения коронавирусной болезнью.

Также сообщалось, что 29 марта от коронавируса скончался член Совета директоров Конфедерации строителей Украины (КСУ) Олег Мищенко, который в 2016 — 2017 годах занимал должность заместителя главы Киевской областной государственной администрации (КОГА) по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

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