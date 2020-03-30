Нацгвардия взяла под контроль въезд и выезд из поселка, где живет Порошенко

Полиция и нацгвардия берут под контроль въезд и выезд из поселка Козин Киевской области, где живет бывший президент Петр Порошенко и другие представители политической элиты.

Дополнительные ограничительные меры на территории пгт Козин Обуховского района и села Лесники Киево-Святошинского района введены с 29 марта по 24 апреля 2020 года якобы с целью недопущения дальнейшего распространения коронавирусной болезни и во избежание эпидемических осложнений среди населения, сообщает пресс-служба Киевской областной госадминистрации.

В частности, такое решение было принято на внеочередном заседании Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций из-за высокого количества больных в этих местностях.

Указано, что сейчас полиция совместно с Нацгвардией, Госпродпотребслужбой, местными органами самоуправления и исполнительной властью срочно определяет количество, места расположения, и создают круглосуточные контрольно-пропускные пункты (КПП) на въезде и выезде в эти населенные пункты.

"Въезд и выезд из этих населенных пунктов частным автотранспортом, а также легковыми автомобилями, осуществляющих перевозки пассажиров, может быть осуществлен только через контрольно-пропускные пункты", — говорится в сообщении ОГА.

При этом отмечается, что больные с лабораторно подтвержденным заболеванием COVID-19 и контактные лица с подтвержденными случаями заболевания не смогут выехать из указанных территорий. Также туда не смогут въехать жители других населенных пунктов, имеющие признаки острых респираторных заболеваний.

"Работников, привлекаемых для работы на КПП, обеспечивают средствами термометрии, средствами индивидуальной защиты, питанием, палатками и тому подобное. Всем водителям и пассажирам, которые будут пересекать КПП в обоих направлениях, обязательно будут измерять температуру", — резюмировали в облгосадминистрации.

Напомним, по состоянию на 10:00 30 марта в Украине 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных, 6 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 62 новые случая заражения коронавирусной болезнью.

Также сообщалось, что 29 марта от коронавируса скончался член Совета директоров Конфедерации строителей Украины (КСУ) Олег Мищенко, который в 2016 — 2017 годах занимал должность заместителя главы Киевской областной государственной администрации (КОГА) по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.