Политика 40 минут назад

"Находчиво обошли карантин": власти Львова отменили все выходные дни до 30 ноября

Это означает, что во Львове невозможно ввести карантин выходного дня, поскольку в городе теперь якобы нет выходных дней

Антикарантинный протест во Львове. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi Антикарантинный протест во Львове. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi
Антикарантинный протест во Львове. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Власти Львова отменили все выходные дни до 30 ноября для заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, учреждений культуры, спортивных залов, фитнес-центров и рынков.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Facebook.

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"Только что закончилось заседание исполкома. Приняли решение, что до 30 ноября суббота и воскресенье на территории Львова объявлены рабочими днями для заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, учреждений культуры, спортивных залов, фитнес-центров и рынков", — написал он в соцсети.

"Это означает, что во Львове невозможно ввести карантин "выходного дня", у нас нет выходных дней. Люди имеют право на труд", — добавил мэр.

При этом он опубликовал скан решения Исполнительного комитета Львовского горсовета.

"В случае, если завтра кто-то будет пытаться мешать вам работать, покажите им это решение и обращайтесь на горячую линию по телефону 1580. Наши юристы будут помогать защитить ваши права", — пообещал политик.

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"Это нетипичная ситуация. Я не помню такого случая, чтобы правительство принимало решения, не посоветовавшись с предпринимателями, которых просто выбрасывают на улицу без средств к существованию", — резюмировал Садовый, который будет бороться за очередной мэрский срок во втором туре местных выборов в воскресенье, 22 ноября.

Напомним, с 14 ноября в Украине будет действовать карантин выходного дня. Также правительство отменило карантинное зонирование, теперь в стране действует общенациональный карантин.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что решения правительства подлежат выполнению всеми субъектами хозяйствования на территории всей Украины, и что у городских голов нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства на территории отдельно взятой территориальной единицы.

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