Нардепа Александру Устинову обвинили в хищении $143 млн международной финансовой помощи

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский обвинил нардепа Александру Устинову (фракция "Голос"), которую прямо связывают с так называемой группой "соросят", в хищении $143 млн средств международной финансовой помощи вместе с Виталием Шабуниным и Дмитрием Шерембеем.

Об этом Александр Дубинский сообщил в своем официальном Telegram-канале Dubinsky.pro.

"Соросятня в лице шабунинской помощницы, депутата Голоса Устиновой — выступила против назначения Юлии Гришиной министром образования. Мол, откуда у той дом и баня на преподавательскую зарплату. Непорядок! При этом сама Устинова участвовала в расхищении 143 млн долл средств международной финансовой помощи с Шерембеем и Шабуниным", — написал Дубинский.

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Как сообщает сегодня издание "Страна.юа", в феврале Нацполиция открыла дело против "Центра противодействия коррупции", возглавляемого известным активистом Виталием Шабуниным. Ведомство выясняет, были ли разворованы средства международной помощи, которые предназначались больным СПИДом. Речь идет как раз о тех $143 млн. Заявление подал нардеп Андрей Деркач.

"У грантоедов заканчивается "сладкая" жизнь. Главное следственное управление Нацполиции увидело признаки уголовного преступления и открыло производство по расхищению международной технической помощи", — заявил Деркач у себя в Facebook.

По данным Деркача, есть информация, что Шерембей и Шабунин лоббировали интересы коммерческих компаний при закупке медицинского оборудования и лекарств. Часть этих компаний — с признаками фиктивности и с отрицательной деловой репутацией.

Согласно официальной биографии нардеп от "Голоса" Александра Устинова в 2010 году работала в организации "Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД" Дмитрия Шерембея, а с 2014 года была членом правления "Центра противодействия коррупции".

Также Александр Дубинский опубликовал в своем Telegram-канале информацию о том, что нардеп от "Голоса" Ольга Стефанишина — лоббист американской компании, которая поставляет в Украину препараты для лечения гепатита С по цене за упаковку $700-1000, что в 20 раз дороже, чем аналоги других производителей.

"Она лоббировала регистрацию в Национальном перечне лекарственных препаратов — комбинацию действующих веществ "софосбувир и ледипасвир", чтобы не допустить на украинский рынок конкурентов американцев.

До этого Ольга Стефанишина работала заместителем министра Уляны Супрун, а перед этим — в благотворительном фонде "Пациенты Украины" вместе со СПИД-активистом Дмитрием Шерембеем. В 2013-м году они создали в качестве подразделения этого фонда "Центр противодействия коррупции" во главе с Виталием Шабуниным.

Стефанишина, которую к Вакарчуку делегировали американцы, настояла, чтобы в список "Голоса" взяли не Шабунина, а его ассистентку Александру Устинову, которая участвовала в лоббировании упрощенной регистрации иностранных лекарств и закупок через международные организации.

В 2017 году Шерембей, Устинова и Стефанишина были под следствием Национальной полиции и Генеральной прокуратуры по делу о разворовывание средств Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. Их "отмазал" через ВОЗ бывший заместитель министра здравоохранения Игорь Перегинец, который пробил закупки лекарств через "международников", — сообщает нардеп.

Ранее СМИ сообщали о том, что "Центр противодействия коррупции" и BIHUS.info делают фейковые "расследования" по нардепам и сотрудникам Нацполиции, а их распространением занимается депутат Александра Устинова и ее коллеги.

Ранее сообщалось, что партия "Слуга народа", имеющая большинство в Верховной Раде Украины, хочет ввести "контролируемую" неприкосновенность народных депутатов. Об этом заявила нардеп от партии "Голос" Александра Устинова.

Напомним, партия "Голос" на своем съезде выбрала нового председателя в лице Киры Рудык и сняла с этой должности Святослава Вакарчука.