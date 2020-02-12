Политика 60 минут назад

Нардепу от партии Порошенко вручили подозрение за угрозы Зеленскому

Софии Федине вручили подозрение за угрозы президенту

Нардепу от партии Порошенко вручили подозрение за угрозы Зеленскому Нардепу от партии Порошенко вручили подозрение за угрозы Зеленскому
София Федина. Фото: segodnya.ua

Народному депутату от "Европейской солидарности" Софии Федине вручили подозрение за угрозы президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом она заявила на брифинге под стенами Госбюро расследований, сообщает "РБК-Украина".

По ее словам, сегодня она получила подозрение и повестку на последующий допрос.

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По мнению Федины, это уголовное производство является попыткой дискредитировать волонтерско-ветеранское движение в Украине.

Ранее суд избрал меру пресечения Марусе Зверобой, которая является вторым фигурантом в деле об угрозах Зеленскому. Ее обязали сдать загранпаспорт, носить электронное средство контроля. Мера пресечения действует до 9 апреля 2020 года.

Как известно, 28 ноября 2019 года к Зверобой нагрянули с обыском следователи ГБР и спецназначенцы "Альфа". В ходе обыска были изъяты мобильные телефоны и два охотничьих ружья. Они мотивировали изъятие тем, что оружие якобы хранилось без достаточного правового основания.

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А 6 ноября Госбюро расследований внесло данные в Единый реестр досудебных расследований в рамках дела относительно высказываний народного депутата от "Европейской солидарности" Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой о президенте Владимире Зеленском.

Напомним, осенью 2019 года, обсуждая разговор Зеленского с добровольцами в Золотом Луганской области, Зверобой и Федина высказали предположение, что во время одной из таких поездок президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения.

"Ты там чаще езди, там тебя взорвут, кто-нибудь там тебя взорвет... Там ненароком может взорваться граната, там бывают обстрелы", — дословно обращались к президенту Федина и Зверобой.

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