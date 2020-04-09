Общество 50 минут назад

Нардепы хотят разрешить нацгвардейцам рыться в вещах украинцев

Парламентарии намерены усилить правоохранительные функции Национальной гвардии во время карантина

Нардепы хотят разрешить нацгвардейцам рыться в вещах украинцев Нардепы хотят разрешить нацгвардейцам рыться в вещах украинцев
Фото: Фокус

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует парламенту принять за основу законопроект №3105 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования правовых основ деятельности Национальной гвардии Украины".

Как сообщает Информационное управление Аппарата Верховной Рады, это решение члены комитета приняли на заседании, которое прошло в режиме видеоконференции.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Законопроектом предлагается временно, на период карантина, установленного Кабинетом Министров Украины, в связи с распространением на территории Украины коронавирусной инфекции (COVID-19), установить особенности судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве и рассмотрения отдельных вопросов во время судебного производства.

"Члены комитета рассмотрели проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования правовых основ деятельности Национальной гвардии Украины №3105. Один из авторов законопроекта, народный депутат Максим Павлюк отметил, что этим проектом предполагается внести изменения в некоторые законодательные акты в части усиления правоохранительных функций Национальной гвардии, а именно: по составлению протоколов об административных правонарушениях, предоставление права проводить личный досмотр, досмотр вещей и так далее", — говорится в сообщении.

Читайте также:
Кличко предложил психологическую помощь тем, кто страдает на карантине

В ходе обсуждения народные депутаты рекомендовали Верховной Раде принять законопроект за основу и предлагали уменьшить срок подготовки ко второму чтению.

Комитет по результатам рассмотрения принял решение рекомендовать Верховной Раде принять законопроект №2339 за основу, а законопроект №2339-1 принять за основу.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантинные меры в Украине, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, скорее всего будут продолжены до начала мая.

В конце марта правительство продлило карантин из-за коронавирусной инфекции на 30 дней — до 24 апреля, а также ввело режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны. Премьер тогда поблагодарил украинцев, которые придерживаются карантинного режима, отметив, что карантинный режим будет продлен еще на 30 дней до 24 апреля.

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Кличко пообещал не отключать горячую воду в Киеве во время карантина
Кличко пообещал не отключать горячую воду в Киеве во время карантина
В Минцифры создали карту нарушения самоизоляции
В Минцифры создали карту нарушения самоизоляции
Николаевская область продолжает "экспортировать" зараженных коронавирусом — СМИ
Николаевская область продолжает "экспортировать" зараженных коронавирусом — СМИ
Загрузка...
Новое видео
Range Rover Evoque — женский автомобиль: правда или миф?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация

  2. Николаевская область продолжает "экспортировать" зараженных коронавирусом — СМИ

  3. Главный блокировщик "антиколомойского" закона выдвинул требования власти

  4. Рынок недвижимости Киева: цена метра падает, растет лишь стоимость аренды загородных домов

  5. Саудовская Аравия скупила акции европейских нефтяных компаний на $1 млрд

Загрузка...