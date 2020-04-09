Нардепы хотят разрешить нацгвардейцам рыться в вещах украинцев

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует парламенту принять за основу законопроект №3105 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования правовых основ деятельности Национальной гвардии Украины".

Как сообщает Информационное управление Аппарата Верховной Рады, это решение члены комитета приняли на заседании, которое прошло в режиме видеоконференции.

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Законопроектом предлагается временно, на период карантина, установленного Кабинетом Министров Украины, в связи с распространением на территории Украины коронавирусной инфекции (COVID-19), установить особенности судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве и рассмотрения отдельных вопросов во время судебного производства.

"Члены комитета рассмотрели проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования правовых основ деятельности Национальной гвардии Украины №3105. Один из авторов законопроекта, народный депутат Максим Павлюк отметил, что этим проектом предполагается внести изменения в некоторые законодательные акты в части усиления правоохранительных функций Национальной гвардии, а именно: по составлению протоколов об административных правонарушениях, предоставление права проводить личный досмотр, досмотр вещей и так далее", — говорится в сообщении.

В ходе обсуждения народные депутаты рекомендовали Верховной Раде принять законопроект за основу и предлагали уменьшить срок подготовки ко второму чтению.

Комитет по результатам рассмотрения принял решение рекомендовать Верховной Раде принять законопроект №2339 за основу, а законопроект №2339-1 принять за основу.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантинные меры в Украине, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, скорее всего будут продолжены до начала мая.

В конце марта правительство продлило карантин из-за коронавирусной инфекции на 30 дней — до 24 апреля, а также ввело режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны. Премьер тогда поблагодарил украинцев, которые придерживаются карантинного режима, отметив, что карантинный режим будет продлен еще на 30 дней до 24 апреля.