Нардепы решили повысить пенсии чернобыльцам

29 апреля Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №4555 об увеличении пенсий участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. За соответствующий проект закона проголосовали 340 народных избранников.

Таким образом, согласно этому проекту закона, пенсии ликвидаторам первой группы инвалидности, которые сегодня в среднем получают 12 270 грн, будут повышены до 16 080 грн.

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Пенсионерам из числа участников ликвидаторов второй группы инвалидности — с 10 967 до 12 987 грн, для третьей — с 8 129 до 8 917 грн.

В общей сложности, повышение пенсий затронет 39 481 граждан Украины.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект требует дополнительных расходов из госбюджета в размере 526,5 млн грн на 2021 год (для выплат в июле — декабре).

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"С учетом индексации пенсионных выплат в 2022 году сумма дополнительных расходов составит 1 158 млн грн в год (10-процентная индексация), в 2023 году — соответственно 1 млрд 262 млн грн в год (9-процентная индексация)", — говорится в сообщении.

Напомним, в начале апреля второй сенат Конституционного суда признал неконституционными отдельные положения закона "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы".

Согласно этому закону, с 2015 года была изменена методика определения размера пенсий ликвидаторам аварии на ЧАЭС.

В конституционной жалобе утверждалось, что таким образом был существенно уменьшен гарантированный государством минимальный размер пенсий, что свидетельствует о нарушении обязательств государства по обеспечению социальной защиты заявителейконституционная жалоба находилась на рассмотрении КС с сентября 2018 года.

Решение по ней — первое с начала конституционного кризиса, возникшего вследствие конфликта КС с Офисом президента после отмены 27 октября 2020 года ряда положений закона о предотвращении коррупции и уголовной ответственности за подачу недостоверной информации в декларациях чиновников об их доходах и имуществе.