Политика 1 час назад

Названа стоимость установки огромных госфлагов в областных центрах ко Дню независимости

Один из самых дорогих флагштоков хотят поставить в центральном парке Броваров под Киевом, а самый дорогой — в Харькове

Фото: Киевгорадминистрация Фото: Киевгорадминистрация
Фото: Киевгорадминистрация

Ожидаемые затраты на установку огромных флагштоков с государственными флагами Украины в ряде крупных городов ко Дню государственного флага и 30-летию независимости Украины варьируются от 2 до 24,5 млн грн в каждом из случаев.

Как выяснили в StateWatch, исходя из данных от областных администраций, в системе ProZorro и в местных СМИ, общая сумма реализации проекта по 17 областям, по которым данные были найдены, составит 170,7 млн грн.

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Обеспечить установку таких флагов было поручено каждой ОГА в январе этого года на селекторном совещании в Офисе президента под председательством замглавы ОП Кирилла Тимошенко.

Так, самым дорогим должно стать установление стелы с государственной символикой в ​​Харькове. На строительство флагштока, а также восстановление элементов благоустройства территории зеленой зоны вдоль Сергиевской площади, от Соборного спуска до улицы Полтавский Шлях планируют потратить 24,5 млн грн. В частности, на это планируется потратить 10,4 млн грн из областного бюджета 2021 года, а остальные средства будут оплачены в следующем году.

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Второй по стоимости флаг хотят установить на территории парка "Победа" в Броварах Киевской области. Стоимость строительства составляет 20,7 млн грн. Высота флагштока составит 72 метра.

Следующие по стоимости флагштоки высотой 50 метров планируют установить власти Винницкой (15 млн грн) и Житомирской (13,8 млн грн) областей. В то же время в Сумской, Тернопольской, Одесской и Херсонской ОГА заявили, что устанавливать такие флаги будут без привлечения бюджетных средств.

В Днепропетровской области, в админцентре которой в 2018 году уже появился 72-метровый флагшток, ныне планируется возведение такого же в Кривом Роге, откуда родом президент Владимир Зеленский. Стоимость работ составит 8,1 млн грн.

При этом в Киеве и Запорожье огромные флаги также были установлены ранее: в 2019 году в столице появился 90-метровый флаг стоимостью 47,5 млн грн, поставленный на средства меценатов, а в Запорожье флагшток высотой 35 метров был установлен еще в 2011 году.

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