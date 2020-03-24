НБУ готовит рекомендации банкам по введению "кредитных каникул"

Национальный банк Украины (НБУ) на днях утвердит принципы "кредитных каникул" для бизнеса, которые будут иметь рекомендательный характер.

Об этом в эфире "Свободы слова" сообщила первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова.

"В одном из законов предусмотрена прямой запрет не только банкам, но и любым другим финансовым учреждениям, которые осуществляют кредитование населения, применять штрафы и пени, повышать процентную ставку или применять любые другие платежи и комиссии на период действия карантинных мероприятий", — сказала Рожкова.

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По ее словам, НБУ лишь детализирует эти правила для банков и распространяет их для льготного режима обслуживания или "кредитных каникул" для бизнеса.

"Для того бизнеса, который сегодня полностью или частично прекратил свою деятельность, полностью или частично потерял доходы, которые мог бы направить на обслуживание кредитов, мы предполагаем такой же принцип" кредитных каникул", как и для населения", — рассказала Рожкова.

Она отметила, что банки должны работать с бизнесом на более индивидуальной основе и предлагать "кредитные каникулы" на период действия карантинных мероприятий.

"Это первый этап. После того, как ограничительные меры будут отменены, бизнес вместе с банком будет рассматривать вопрос, как эту задолженность — в том числе, накопленный кусок за период кредитных каникул — реструктуризировать, как бизнеса дополнительно к этому в случае необходимости получить дополнительные средства как оборотные, чтобы восстановить свою деятельность", — отметила Рожкова.

Она подчеркнула, что завтра-послезавтра НБУ примет универсальные правила на уровне правления и бизнес сможет ими воспользоваться.

"Это будут универсальные принципы, которые будут распространяться на все банковские учреждения. Почему это важно для банков? Они не могут без клиентов. Для банков важно, чтобы их клиенты сохраняли платежеспособность — могли обслуживать задолженность. То, что мы делаем, будет рекомендательный характер, но мы дадим возможность сохранить клиента, не потеряв собственный капитал", — рассказала Рожкова.

Замглавы НБУ добавила, что банки уже самостоятельно осуществляют реструктуризацию задолженности бизнеса, не ожидая решения НБУ.

Напомним, ранее Рожкова заявила, что Национальный банк Украины готов к смягчению регулятивных требований к банкам — "это касается как соблюдения нормативов ликвидности, так и требований к нормативам капитала".

Напомним, Нацбанк Украины решил помочь банкам преодолеть трудности, которые обрушились на финансовую систему страны вследствие эпидемии с Covid-19 и внедренных карантинных мер.

В частности, в НБУ сообщили, что будут сохранять присутствие на валютном рынке Украины согласно Стратегии валютных интервенций Нацбанка на 2016-2020 года и поддерживать ликвидность банков через стандартные инструменты рефинансирования.