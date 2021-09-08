НБУ исключает возможность законной оплаты в Украине криптовалютой

Национальный банк Украины исключает, что виртуальные активы будут средством платежа в Украине. Об этом говорится в сообщении регулятора по случаю принятия закона о легализации в Украине рынка виртуальных активов.

"Виртуальные активы не будут средством платежа в Украине. Законным средством платежа в Украине является гривня. Национальный банк осуществляет эмиссию национальной валюты, отвечает за ее покупательную способность и защищенность, регулирует оборот и расчеты по ним", — заявили в НБУ.

Благодаря этому, как отмечает центробанк, он может осуществлять эффективную монетарную политику и обеспечивать монетарный суверенитет Украины. В целом же НБУ приветствует принятие в целом законопроекта №3637.

"В Украине появилась возможность создать прозрачный, цивилизованный и понятный рынок виртуальных активов с современной инфраструктурой и защищенными клиентами. Виртуальные активы, в том числе и те, что мы привыкли называть криптовалютой, получили определенный юридический статус, а участники рынка — право на защиту и работу в правовом поле", — сказал глава НБУ Кирилл Шевченко.

Как отмечают в Нацбанке, технологические инновации, связанные с виртуальными активами, должны открыть много перспективных возможностей, в частности по улучшению доступа к финансовым услугам, усилению конкуренции на рынке платежных услуг и содействовать привлечению в Украину инвестиций.

Напомним, что закон о легализации в Украине цифровых активов Верховная Рада приняла утром 8 сентября 276 голосами. Delo.ua подробно разбирало, о чем идет речь в документе.