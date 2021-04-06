НБУ исключил из Госреестра 27 финансовых учреждений

Национальный банк Украины (НБУ) исключил из Государственного реестра финансовых учреждений 24 компании из-за отсутствием в них действующих лицензий и три учреждения на основании их собственных заявлений.

Как сообщает пресс-служба регулятора, такие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 2 апреля 2021 года.

Так, по данным НБУ, в связи с отсутствием действующих лицензий исключено 12 финансовых компаний, 10 страховщиков, один ломбард и один кредитный союз.

Речь идет о финансовых компаниях: "ФК "Прайм Кэпитал", "ФК "Барселона", ООО "Факторинговая компания "Паритет", "ФК "Сириус", "ФК "Депт Финанс", "КЕЙ-коллектив", "ФУ "ВМ-Фактор", "ФК "Гровинг Стэйт", "ФК "Реверс Инвест", "ФК "Козаков и партнеры", "ФК "Алькор Инвест", "Центр Интернет платежей".

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Также исключены страховщики: "СК "Уукраинский капитал", "СК "Страховые гарантии", "СК "Проксима", "СК "Кремень", "СК "Ингрупп", "СК "Агрополис", "СК "На всякий случай", "СК "Свисс Классик Лайф, "СО "Ильичевское", "СК "Дельфин".

Кроме этого, из Госреестра также исключены кредитный союз "Ольвия" и ломбард "Щедрый" с участием "Депозит-Инвест Капитал" и " Знание-Капитал".

Все лицензии этих финансовых учреждений были аннулированы в течение 2016 — 2021 годов. Эти компании вместе с исключением из Государственного реестра финансовых учреждений теряют статус финансового учреждения.

Подавляющее большинство страховщиков, которые были исключены из реестра, не подавали отчетность в Национальный банк с момента аннулирования лицензий, хотя такая обязанность у них оставался.

Те же страховщики, которые подавали отчетность после аннулирования лицензий, не соблюдали обязательные нормативы. Причины аннулирования лицензий этим компаниям были разные — как добровольный отказ, так и лишения лицензий за нарушение лицензионных условий, а также другого законодательства, устанавливающего требования к страховщикам.

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Пребывание компаний в реестре вводило в заблуждение потребителей относительно возможности воспользоваться их услугами.

Помимо этого, три финансовых учреждения — "ФК" Толкфин", "ФК "Финтрастгарант" и Кредитный союз "Помощь" Национального университета "Киево-Могилянская Академия" — исключены из реестра по собственным заявлениям.

"ФК" Толкфин "имело три лицензии — на оказание услуг по финансовому лизингу, предоставление услуг по факторингу, а также предоставление средств взаймы, в том числе, и на условиях финансового кредита. Лицензии были аннулированы по собственному заявлению на этом же заседании Комитета.

"ФК "Финтрастгарант" имела четыре лицензии — на оказание услуг по финансовому лизингу, предоставление услуг по факторингу, предоставление средств взаймы, в том числе, и на условиях финансового кредита, а также на предоставление гарантий. Лицензия на предоставление гарантий была аннулирована 12 февраля 2021 года.

Остальные лицензии аннулированы на заседании Комитета 2 апреля 2021 года. Кредитный союз "Помощь" Национального университета "Киево-Могилянская Академия" имела одну лицензию на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита. Лицензия была аннулирована по собственному заявлению учреждения 26 февраля 2021.

Национальный банк также исключил из Государственного реестра страховых и перестраховочных брокеров "СБ "Профит" на основании поданного им заявления.

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Напомним, в апреле прошлого года, НБУ обнародовал Белую книгу "Будущее регулирования рынка кредитования финансовыми компаниями".

В сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон о "сплите", который разделяет функции Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) между Нацбанком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Ранее Delo.ua рассказывало подробнее о плюсах и минусах таких изменений.

Отметим, что в начале октября в НБУ был создан департамент по надзору за небанковским рынком, а в нем — управление надзора за кредитными союзами.