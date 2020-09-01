НБУ планирует изменить правила оценки рисков по потребительским кредитам

Национальный банк Украины (НБУ) намерен во второй половине 2021 года повысить уровень риска по потребительским кредитам до 150%.

Как сообщает пресс-служба регулятора, такое решение обсуждалось во время последнего заседания Комитета по финансовой стабильности.

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По информации НБУ, эти изменения будут касаться необеспеченных кредитов в национальной валюте, оформленными физлицами.

Текущий уровень риска установлен на уровне 100%. Это означает, что на каждые 10 грн кредита банк должен иметь 1 грн капитала.

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Повышение весов риска до 150% потребует от банков, активных в сегменте потребительского кредитования, держать уже 1,5 грн капитала. Таким образом, банки должны будут больше таких кредитов финансировать собственным капиталом, а не депозитами вкладчиков.

В то же время, из-за общего снижения процентных ставок в экономике и высокой конкуренции между банками в сегменте потребительского кредитования, повышение весов риска не повлияет на стоимость таких кредитов.

В Нацбанке считают, что эти изменения приведут к тому, что сегмент и в дальнейшем будет оставаться привлекательным для банков, однако они будут проводить взвешенную кредитную политику, что снизит риски и будет способствовать сохранению финансовой стабильности.

В то же время, НБУ намерен уже в ближайшее время внедрить гибкие правила оценки банками кредитного риска.

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В частности, планируется расширение перечня клиентов, которых можно будет оценивать на групповой (упрощенной) основе, и внедрить более гранулированный подход к оценке специализированного кредитования.

Напомним, Национальный банк Украины обязал финансовые учреждения публиковать на сайтах реальные ставки по кредитам.

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