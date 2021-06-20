НБУ поставил жесткие условия банкам по кредитным договорам

Украинские банки должны будут согласовывать свои договоры о предоставлении кредита с законодательством о потребительском кредитовании.

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), речь идет об определении ряда важных терминов в договорах, а также установлении требований при работе с просроченной задолженностью.

Определение сроков призвано устранить ситуации, которые можно трактовать в пользу той или иной стороны, а также упростить для потребителя понимание условий банковского договора.

В НБУ отмечают, что задачей Закона № 1349-IX является защита правового интереса всех участников процесса урегулирования просроченной задолженности.

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Соответствующие нормы найдут свое отражение в банковских договорах о предоставлении кредита и предусмотренные постановлением Правления Национального банка Украины от 17 июня 2021 № 53 "Об утверждении Изменений к Положению о дополнительных требованиях к договорам о предоставлении финансовых услуг", который вступает в силу с 14 июля 2021 года.

В начале 2021 года НБУ установил дополнительные требования к банковским договорам о потребительском кредите и договорам о предоставлении услуг привлечении вкладов (депозитов) и банковских металлов, открытии и ведению текущих счетов, в том числе, в банковских металлах, и счетов условного хранения (эскроу).

Напомним, январе-марте 2021 года украинские банки получили 10,935 млрд грн чистой прибыли. Это на 32% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, когда банковский сектор заработал более 16 млрд грн.

В 2020 году чистая прибыль украинских банков составила 41,3 млрд грн, что на 29% меньше показателя 2019 года.