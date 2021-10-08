Политика и экономика 6 часов назад

НБУ "поздравил" КСУ с юбилеем, выпустив памятную медаль

Орган, находящийся в жестком конфликте с Зеленским, появится на сувенирной продукции Нацбанка

Фото: НБУ Фото: НБУ
Фото: НБУ

Национальный банк Украины 12 октября выпустит памятную медаль по случаю 25-летия со дня основания Конституционного суда. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Она выполнена из нейзильбера и будет выпущена тиражом 10 тысяч экземпляров. Диаметр медали составляет 35 мм.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

На ее аверсе изображен фрагмент здания КС, имеющий вид развернутой книги, а на реверсе на зеркальном фоне размещен логотип этого органа.

Читайте также:
Зеленский утвердил состав конкурсной комиссии по отбору замены Тупицкому и Касминину

Отметим, что последний год КС находится в состоянии политического и юридического конфликта с президентом Владимиром Зеленским после принятия 27 октября 2020 года решения о несоответствии Конституции уголовной ответственности за недостоверное декларирование чиновниками своих доходов и имущества и открытого доступа к этим данным в соответствующем реестре. Данным решением остались крайне возмущены западные партнеры Украины и часть украинского политикума, включая президента.

29 декабря Зеленский издал указ об отстранении председателя суда Александра Тупицкого от должности судьи на два месяца, а затем продлил это решение еще на месяц — при том, что такой шаг не согласуется с законодательством по целому ряду аспектов, в том числе в том, что Конституция не дает президенту таких полномочий, а самого понятия отстранения судей КС от должности юридически не существует.

Несмотря на то что Тупицкий даже по этому указу не был лишен административных функций председателя суда, его перестали пускать в здание КС, из-за чего, в частности, тот был вынужден физически передать носитель со своей электронной подписью бухгалтеру суда для визирования финансовых документов, в том числе для выплаты зарплаты сотрудникам суда. За это теперь Тупицкого будут судить.

27 марта 2021 года Зеленский и вовсе отменил назначение судьями КС Тупицкого, а также его коллегу Александра Касминина, которое произошло еще в 2013 году по решению президента Виктора Януковича.

14 июля Верховный суд отменил этот указ Зеленского, однако тот его обжаловал в Большой палате этого суда. Рассмотрение жалобы назначено на 17 ноября.

Напомним также, что 10 июня, по информации агентства "Интерфакс-Украина", шесть судей КС устроили бунт, требуя обеспечить участие Тупицкого в заседаниях как председателя КС. Причем еще 29 марта сам Тупицкий как председатель КС инициировал рассмотрение своего увольнения и увольнения Касминина по процедуре самого суда, распорядившись собрать судей на заседание 12 апреля. Однако по факту КС тогда собраться не смог. Самого же Тупицкого тогда в очередной раз не пропустили на работу.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

"Банкопад" принес пользу финансовой системе Украины, — глава НБУ
"Банкопад" принес пользу финансовой системе Украины, — глава НБУ
ПриватБанк нужно разделить и приватизировать, — глава НБУ
ПриватБанк нужно разделить и приватизировать, — глава НБУ
В НБУ рассказали, сколько денег украинцы держат "под матрасом"
В НБУ рассказали, сколько денег украинцы держат "под матрасом"
Загрузка...
Новое видео
Чем больше денег у стартапа, тем хуже! Инвестор Илья Лаурс о том, сколько и куда нужно вкладывать

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2.  Под угрозой обеспечение больниц Черкасчины качественным кислородом

  3. В НБУ рассказали, сколько денег украинцы держат "под матрасом"

  4. Нардепа Культенко обвинили в раскачивании фракции "Слуга народа" — СМИ

  5. В Украине утвердили перечень профессий, для которых обязательны прививки против COVID-19

Ивент
Ярмарок вакансій Kyiv Post відбудеться 8 жовтня: які вакансії можна буде розглянути
Ярмарок вакансій Kyiv Post відбудеться 8 жовтня: які вакансії можна буде розглянути
На заході будуть присутні HR-директори топових українських компаній, які зможуть поділитись актуальними вакансіями та за необхідності провести інтерв’ю на місці
Загрузка...