НБУ "поздравил" КСУ с юбилеем, выпустив памятную медаль

Национальный банк Украины 12 октября выпустит памятную медаль по случаю 25-летия со дня основания Конституционного суда. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Она выполнена из нейзильбера и будет выпущена тиражом 10 тысяч экземпляров. Диаметр медали составляет 35 мм.

На ее аверсе изображен фрагмент здания КС, имеющий вид развернутой книги, а на реверсе на зеркальном фоне размещен логотип этого органа.

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Отметим, что последний год КС находится в состоянии политического и юридического конфликта с президентом Владимиром Зеленским после принятия 27 октября 2020 года решения о несоответствии Конституции уголовной ответственности за недостоверное декларирование чиновниками своих доходов и имущества и открытого доступа к этим данным в соответствующем реестре. Данным решением остались крайне возмущены западные партнеры Украины и часть украинского политикума, включая президента.

29 декабря Зеленский издал указ об отстранении председателя суда Александра Тупицкого от должности судьи на два месяца, а затем продлил это решение еще на месяц — при том, что такой шаг не согласуется с законодательством по целому ряду аспектов, в том числе в том, что Конституция не дает президенту таких полномочий, а самого понятия отстранения судей КС от должности юридически не существует.

Несмотря на то что Тупицкий даже по этому указу не был лишен административных функций председателя суда, его перестали пускать в здание КС, из-за чего, в частности, тот был вынужден физически передать носитель со своей электронной подписью бухгалтеру суда для визирования финансовых документов, в том числе для выплаты зарплаты сотрудникам суда. За это теперь Тупицкого будут судить.

27 марта 2021 года Зеленский и вовсе отменил назначение судьями КС Тупицкого, а также его коллегу Александра Касминина, которое произошло еще в 2013 году по решению президента Виктора Януковича.

14 июля Верховный суд отменил этот указ Зеленского, однако тот его обжаловал в Большой палате этого суда. Рассмотрение жалобы назначено на 17 ноября.