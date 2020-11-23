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40 минут назад

НБУ присоединился к Сети устойчивого банкинга

Официальное присоединение произошло во время рабочего визита главы НБУ Кирилла Шевченко в Вашингтон на встрече с руководством Международной финансовой корпорации

Фото: пресс-служба НБУ Фото: пресс-служба НБУ
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) присоединился к Сети устойчивого банкинга (Sustainable banking Network, SBN), которая является объединением финансовых регуляторов и банковских ассоциаций из стран, которые развиваются.

Как сообщает пресс-служба регулятора, официальное присоединение произошло во время рабочего визита главы НБУ Кирилла Шевченко в Вашингтон 9 — 13 ноября 2020 года на встрече с руководством Международной финансовой корпорации (IFC), под эгидой которой создана Сеть устойчивого банкинга.

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Это означает, что Национальный банк берет на себя обязанность работать над созданием устойчивой финансовой системы для развития экономики, расширением "зеленых" инвестиций в экономику, поддерживать финансовые продукты, которые оказывают положительное влияние на климат, а также обмениваться опытом со странами-членами сети.

"Понимая вызовы, которые создает изменение климата для устойчивого развития государства, мы решительно настроены на внедрение инициатив в сфере "зеленых" финансов. Присоединение к Сети устойчивого банкинга, целью деятельности которой является улучшение экологического, социального и корпоративного управления в банковской сфере, имеет большое значение для нас в контексте устойчивого развития финансового сектора Украины", — подчеркнул Шевченко.

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В Нацбанке отмечают, что для НБУ важно расширить сеть международных партнеров, чья поддержка позволит овладеть лучшие мировые практики и сформировать эффективную систему управления экологическими и социальными рисками в финансовой сфере.

Сеть устойчивого банкинга была создана в 2012 году. Сегодня она объединяет финансовые регуляторы и банковские ассоциации из 41 стран мира.

Члены Сети обязались работать над созданием устойчивой и экологически ориентированной финансовой системы.

В частности, над повышением доли кредитов для проектов и бизнеса, которые оказывают положительное влияние на климат.

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Сотрудничество в рамках Сети устойчивого банкинга поможет Национальному банку до 2025 года повысить качество управления рисками в финансовом секторе, а именно ввести систему оценки социальных и экологических рисков заемщиков.

Напомним, 1 октября Национальный банк Украины начал совместный проект с Национальным банком Польши и Банком Литвы.

Как сообщает пресс-служба регулятора, это проект Twinning "Усиление институциональной и регуляторной способности Национального банка Украины с целью имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС".

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