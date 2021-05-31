НБУ упростил для банков подачу финотчетности

Национальный банк Украины (НБУ) упростил порядок представления банками ежегодного аудиторского отчета вместе с соответствующей финансовой отчетностью.

Как сообщает пресс-служба регулятора, НБУ отменил обязательное требование о представления банковской финочетности в бумажном сброшюрованном виде.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением правления Нацбанка от 27 мая, которое вступает в силу с 1 июня 2021 года.

Ранее НБУ установил переходный период для обеспечения формирования и представления банками финансовой отчетности на основе таксономии по международным стандартам в едином электронном формате.

Национальный банк в конца 2020 года разрешил банкам и небанковским финучреждениям отправлять документы по электронной почте с наложением квалифицированной электронной подписи.

Такое решение было принято в связи с установлением карантина и введением ограничительных противоэпидемических мероприятий.

Напомним, в начале марта Кабинет министров расширил перечень наборов данных, подлежащих обязательной публикации в форме открытых данных.

Ключевой задачей документа является все же публикация в форме открытых данных финансовой отчетности, что является требованием Плана выполнения соглашения об ассоциации с Европейским союзом.