Неизвестные подбросили гроб и венки в поселок, где живет экс-глава НБУ Смолий (ФОТО)

На въезде в поселок, где живет экс-глава Национального банка Украины Яков Смолий, неизвестные вечером 8 июля положили гроб и погребальные венки.

В НБУ это расценили, как предупреждение его преемнику, сообщает пресс-служба регулятора.

"Есть конкурс — угадай тему спектакля по реквизиту. Участвуют 10 с плюсом похоронных венков, гробы, плакаты с обвинениями во всех смертных грехах и что-то вроде угроз... Это мирная "акция" (читай — спектакль с плохим сценарием) против политики, должностных лиц и экс-чиновников... бинго! — Национального банка Украины", — говорится в сообщении.

При этом указано, что венки и гроб вечером 8 июля разложили на въезде в поселок, где живет Смолий, который неделю назад подал заявление об увольнении с должности председателя НБУ "из-за систематического политического давления".

"Есть только один вопрос: когда гробы и венки появятся под стенами НБУ и под домом исполняющей обязанности председателя Екатерины Рожковой? Завтра с утра? Или уже с понедельника?" — отметили в Нацбанке.

Там также не исключили, что эта акция предназначена для нового главы НБУ — чтобы "был послушным и не делал шагов, которые не нравятся заказчикам этого "экшена".

Напомним, экс-глава Нацбанка Яков Смолий допустил причастность давления на финучреждение со стороны олигарха Игоря Коломойского.

Как известно, 3 июля парламент поддержал отставку Смолия, который днем ранее подал заявление об увольнении по собственному желанию.

После отставки руководителя в НБУ продолжили заявлять о политическом давлении. В Нацбанке считают, что некоторые политики добиваются прекращения сотрудничества Украины с международными партнерами.