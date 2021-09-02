Неплатежеспособность работодателя — не повод оставить работника без зарплаты

Наиболее незащищенными, с точки зрения Минэкономики, являются на сегодня работники обанкротившихся и ликвидированных предприятий. Так, согласно статистическим данным Госстата, на начало 2021 года сумма невыплаченной заработной платы составляла 3,14 млрд гривен. 1,13 млрд грн (36,1%) из этой суммы — долг работникам предприятий, относительно которых реализуются процедуры восстановления платежеспособности должника или признания его банкротом.

Исправить ситуацию в Минэкономики планируют путем изменения законодательства. Для этого разработали законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления защиты требований работников по выплате задолженности по заработной плате в случае неплатежеспособности работодателя".

Законопроектом предполагается в случае задержки выплаты заработной платы предоставлять работнику компенсацию в размере среднемесячной заработной платы за три месяца, предшествующих месяцу, в котором возбуждено дело о банкротстве работодателя, или при прекращении трудового договора в случае увольнения работника до возбуждения указанного дела. Однако максимальная сумма компенсации не может превышать размера трех средних заработных плат работника за 12 месяцев. Максимальный размер компенсации также не может превышать двенадцать минимальных заработных плат.

Выплатой компенсаций должно заниматься гарантийное учреждение. Его планируют создать. На наполнение компенсационного фонда хотят направить часть ЕСВ. Другим дополнительным источником поступлений для выполнения обязательств по погашению долгов предлагается определить штрафные санкции по ст. 265 Кодекса законов о труде.

В целом в Минэкономики подсчитали, что объем ежегодной потребности на поддержку системы гарантирования выплаты задолженности банкротами может составлять ориентировочно до 50 млн гривен.

Вместе с этим рассчитывать на компенсацию от государства не могут те, кому работодатели задолжали до даты вступления соответствующего законопроекта в силу.

Напомним, согласно данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в Украине в июле составила 14345 гривен.