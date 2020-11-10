Ни одной причины для роспуска Рады нет — Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявляет, что на данный момент для роспуска парламента нет оснований. Об этом он сказал на брифинге в офисе партии.

"Нет ни одной ни юридической, ни этической причины для роспуска парламента. Монобольшинство есть, решения принимаются, правительство работает. Ни с юридической, ни с этической точки зрения никаких оснований для роспуска парламента нет", — подчеркнул Арахамия. По его словам, эту тему сейчас "качают" отдельные политические силы.

Напомним, 5 ноября Арахамия заявлял, что президент Владимир Зеленский должен распустить парламент, если проявится "системное недопонимание" с этой фракцией. Кроме того, он заявил и о собственной готовности к перевыборам.

Зеленский ранее пригрозил Раде роспуском в случае неподдержки его законопроекта о роспуске текущего состава Конституционного суда и признании ничтожным его решения от 27 октября о неконституционности ряда положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовной ответственности за недостоверное декларирование чиновниками доходов и имущества. Пока эту инициативу ВР не рассматривала.

Отметим, что альтернативное разрешение конфликта вокруг решения КС предложил спикер Рады Дмитрий Разумков вместе с еще 124 нардепами. Их законопроект предусматривает восстановление действия норм, отмененных Конституционным судом. Профильный комитет его одобрил, однако Рада 5 ноября отложила рассмотрение этого документа на неделю.

По опросу социологической группы "Рейтинг", большинство украинцев, даже тех, кто не был в курсе ситуации, поддерживают инициативу Зеленского о разгоне КС, несмотря на то, что такой сценарий не предусмотрен законодательством.