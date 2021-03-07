Происшествия 1 час назад

Нидерланды изменили требования по тестам на COVID-19 для украинцев

Новые правила действуют для пассажиров старше 13 лет которые летят как в Нидерланды, так и в третьи страны с пересадкой

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Власти Нидерландов изменили правила по тестам на коронавирус для авиапассажиров из стран с высоким риском заражения, среди которых и Украина.

Теперь для вылета в страну возможны две опции тестирования на COVID-19, сообщает Avianews.com.

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В частности, чтобы попасть в Нидерланды пассажирам из Украины можно сдать один отрицательный ПЦР-тест не более чем за 12 часов до вылета.

При этом остается возможность сдачи двух тестов — одного ПЦР-теста не ранее чем за 72 часа до вылета и второго экспресс-теста не более чем за 4 часа до посадки.

"Требования действуют для пассажиров старше 13 лет, которые летят как в Нидерланды, так и в третьи страны с пересадкой", — говорится в сообщении.

Кроме того, стало известно, что правительство Швейцарии намерено обеспечить население бесплатными тестами на COVID-19, что должно помочь стране быстрее справиться с локдауном.

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Напомним, по состоянию на утро 7 марта в Украине подтвердили 7167 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего случаев выявили в Житомирской и Львовской областях.

Также сообщалось, что "Укрзализныця" приостанавливает продажу билетов на поезда из Закарпатской области и в нее, а также ограничивает посадку и высадку в этом регионе. С 8 марта в Закарпатской области начнут действовать ограничения "красной" карантинной зоны.

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